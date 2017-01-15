MHP, AKP Koalisyonu yeni bir kriz atlattı

Anayasa görüşmeleri sırasında AKP’li Anayasa Komisyonu üyesi İsmail Aydın’ın “anayasanın ilk 4 maddesinin değişebileceği” yönünde yaptığı açıklama, AKP-MHP arasında büyük bir kriz yarattı. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Başbakan Binali Yıldırım’dan açıklama istedi. Yıldırım’ın “İlk 4 madde olmazsa olmazımızdır. Değiştirilmesini teklif etmedik, edenle de işimiz olmaz” açıklaması krizi çözdü.





Anayasa önerisinin 12. maddesindeki görüşmeler sırasında AKP’li İsmail Aydın’ın, “Toplumun ihtiyaçlarına göre kendilerini yenileyebilmelidirler. Tali kurucu Meclis, asli kurucu Meclis ayrımını da kabul etmek mümkün değildir. Ben de 1982 Anayasası’nın ilk 4 maddesinin mutlaka anayasamızda olmasının taraftarıyım ancak bir hukukçu olarak anayasanın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir. Gerekli nisapla Anayasa’nın tüm maddeleri değiştirilebilir, hatta Meclis yeni bir anayasa yapabilir; aksini düşünmek aziz milletimizin vekâletini küçümsemek anlamına gelir” sözleri AKP ile MHP arasında kriz yarattı.





MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Bu çok tehlikeli ve yanlış bir ifadedir, bunun hukukçuluğu filan da yoktur. Anayasa’nın 4’üncü maddesi MHP’nin çok hassas olduğu bir maddedir. Anayasa’nın ilk 3 maddesinin hiçbir şekilde tartışılmasına rızamız yoktur, 4’üncü maddesi de bu tartışmanın dahi yapılamayacağını ve bunun, bu değişikliğin teklif dahi edilemeyeceğine ilişkin bir hükümdür ve önemlidir. Partinizin böyle bir görüşü varsa bunu da bizim bilmemizde fayda var” diyerek AKP’li grup başkanvekillerinden açıklama istedi.