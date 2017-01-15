Samanyolu Haber /Gündem / MHP, AKP Koalisyonu yeni bir kriz atlattı /15 Ocak 2017 10:33

MHP, AKP Koalisyonu yeni bir kriz atlattı

AKP’li Aydın’ın ‘Anayasanın ilk 4 maddesinin değişebileceği’ açıklaması AKP - MHP arasında kriz çıkarttı Başbakan Yıldırım’ın açıklama yapmak zorunda kaldı ,kriz şimdilik çözüldü.

AKP'li vekilden "rejimi değiştireceğiz" itirafı

Anayasa görüşmeleri sırasında AKP’li Anayasa Komisyonu üyesi İsmail Aydın’ın “anayasanın ilk 4  maddesinin değişebileceği” yönünde yaptığı açıklama, AKP-MHP arasında büyük bir kriz yarattı. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Başbakan Binali Yıldırım’dan açıklama istedi. Yıldırım’ın “İlk 4 madde olmazsa olmazımızdır. Değiştirilmesini teklif etmedik, edenle de işimiz olmaz” açıklaması krizi  çözdü.

Anayasa önerisinin 12. maddesindeki görüşmeler sırasında AKP’li İsmail Aydın’ın, “Toplumun  ihtiyaçlarına göre kendilerini yenileyebilmelidirler. Tali kurucu Meclis, asli kurucu Meclis ayrımını da   kabul etmek mümkün değildir. Ben de 1982 Anayasası’nın ilk 4 maddesinin mutlaka anayasamızda  olmasının taraftarıyım ancak bir hukukçu olarak anayasanın değiştirilemez maddesini kabul etmek  mümkün değildir. Gerekli nisapla Anayasa’nın tüm maddeleri değiştirilebilir, hatta Meclis yeni bir  anayasa yapabilir; aksini düşünmek aziz milletimizin vekâletini küçümsemek anlamına gelir” sözleri  AKP ile MHP arasında kriz yarattı.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Bu çok tehlikeli ve yanlış bir ifadedir, bunun hukukçuluğu filan  da yoktur. Anayasa’nın 4’üncü maddesi MHP’nin çok hassas olduğu bir maddedir. Anayasa’nın ilk 3   maddesinin hiçbir şekilde tartışılmasına rızamız yoktur, 4’üncü maddesi de bu tartışmanın dahi   yapılamayacağını ve bunun, bu değişikliğin teklif dahi edilemeyeceğine ilişkin bir hükümdür ve  önemlidir. Partinizin böyle bir görüşü varsa bunu da bizim bilmemizde fayda var” diyerek AKP’li grup    başkanvekillerinden açıklama istedi.
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