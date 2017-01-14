'Bahçeli'nin bu erken seçim çıkışı da boşuna değil'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri kavgalı devam ederken yaptığı "erken seçim" çıkışı, AKP ve MHP’den olası firelere karşı milletvekillerine "tehdit" olarak yorumlandı. Bahçeli’den hemen sonra AKP’lilerden, dün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan benzer açıklamalar gelmesinin arka planında referandum anketlerinden olumlu sonuç alınamaması olduğu iddia edildi.







BirGün gazetesinden Sebahat Karakoyun'un kulis haberi şöyle:







Dün itibari ile ‘Anayasa değişikliği geçse de geçmese de sonbaharda bir erken seçim’ senaryoları konuşulmaya başlandı. Öyle ki hem iktidar hem de muhalefet cephesinde hafta başından beri ana gündem maddesi olan ‘kavgalı anayasa oturumlarının’ önüne geçti.





Öylesine bir çıkış değil





TBMM’de kulisler Bahçeli’nin AKP’nin tek başına iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimi öncesinde ve AKP’nin tek başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran seçimi sonuçlandıktan hemen sonra yaptığı ‘seçim’ çıkışına dikkat çekiyor.





Devlet Bahçeli’nin açıklamasının ardından, “Bu öylesine konuşulmuş ya da AKP ve MHP gruplarına yönelik bir tehdit olmanın ötesinde üzerinde tartışılmış bir planın göstergesi” yorumları öne çıkıyor.





Anketler AKP’yi güldürmedi





Başta Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop olmak üzere AKP’den iki gündür yapılan erken seçime dönük açıklamalardan sonra Erdoğan’ın “Parlamento çalışılmaz hale getirilirse seçim konusu da gündeme gelebilir” açıklaması anlamlı bulundu.





Erdoğan ve iktidar partisi son günlerde olası bir referanduma yönelik kamuoyu yoklamalarına hız verdi. Olası bir referandumla ilgili anketlerden çıkan sonuçlar iktidar partisinin yüzünü güldürmedi. Sonuçlar, yüzde 50’nin yakınına bile ulaşamadığı yönünde.





"İkinci turda rafa kaldırılabilir"





Kulislerde bu koşullarda Erdoğan’ın riske girmek yerine ikinci turda teklifi rafa kaldırmaya yönelik bir hamle planlayabileceği konuşuluyor.





İkinci turda Saray’a yakın isimlerle birlikte kontrollü bir şekilde bir maddenin reddedilmesini sağlayarak teklifin geri çekilmesi gibi bir yönteme başvurulabileceğinden söz ediliyor. Bu durumda Erdoğan’ın ‘iki partili bir parlamento’ hedefini yaşama geçirmeye yönelik bir erken seçimi gündeme getireceğine dikkat çekiliyor.





Fire endişesi





Anayasa teklifinin maddelerine geçilmesiyle ilgili ilk oylamadaki 338 destek, AKP ve MHP’li vekillere yönelik yoğun baskı ve kontrol ile sonraki maddelerde birkaç oy artsa da asıl belirleyici olan ikinci turda ‘sürpriz fire’ olasılığı gündemden kalkmadı. AKP yönetiminin Genel Kurul salonunda çıkan kavgaların nedeni olan ‘açık oy’ konusundaki ısrarı ve gerginliği tırmandırmasının ana nedenini de ikinci tura yönelik güvensizlik oluşturuyor.





Tezcan: Uygun tarihte seçim planlıyorlar





CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan birkaç günden beri yoğunlaşan erken seçim tartışmalarının AKP’nin kafasındaki iki aşamalı bir planın göstergesi olduğunu söyledi.





Tezcan, “AKP’nin planının birinci aşaması hem MHP hem de kendi grubundaki fireleri önlemek için erken seçim tehdidiyle korku salmak. Plan istedikleri gibi işler ve bu aşamayı geçerlerse o zaman da kendileri için en uygun ve yakın tarihte erken seçimi gündeme getirecekler” dedi.





"Erdoğan 2019’a kadar beklemez"





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 yılına kadar beklemek istemediğini vurgulayan Tezcan, şöyle devam etti; “Erdoğan’ın bu anayasa değişikliğiyle sahip olmak istediği yetkileri kullanmadan 2019’a kadar beklemesi düşünülecek bir şey değil. Bu teklif parlamentodan geçse de geçmese de erken seçim istiyorlar. Üstelik erken seçim kararı almak için MHP’nin oyuna da ihtiyaçları yok. AKP kendi çoğunluğu ile böyle bir karar alabilir. Siyasi Partiler Yasası’nda da hızla barajı yükseltecek bir değişikliğe gidebilirler. Erdoğan ve AKP’nin kafasındaki plan iki partili bir Meclis.”





Birgün