AKP'li vekilden

AKP'den "rejimi değiştireceğiz" itirafı!







TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altındaki 12. maddesinin görüşmelerine başlandı.





Madde üzerinde mülletvekilleri partileri adına konuşuyor.





Teklifin 12. maddesi, "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altında, cumhurbaşkanın olağanüstü hâl ilanını düzenliyor.





İlk 4 madde tartışması





12. madde ile ilgili kürsüye çıkan AKP Milletvekili İsmail Aydın konuşması sırasında bir hukukçu olarak Anayasa'nın ilk dört maddesinin de değiştirilebileceğine inandığını söyledi.





MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, bunun tehlikeli bir görüş olduğunu, MHP'nin bu konuda çok hassas olduğunu söyledi ve "Öyle bir görüşünüz varsa bunu bu aşamada öğrenelim" dedi.













İsmail Aydın yeniden söz alıp bunun şahsi görüşü olduğunu, partisinin ilk dört maddenin arkasında olduğunu söylese de MHP ve CHP milletvekilleri tepki göstermeye devam etti.





AK Parti Siyaset ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı bu tartışmalar üzerine İsmail Aydın'ı salonun arkasına götürerek uyardı.