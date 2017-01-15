Sosyal medyaya büyük operasyon hazırlığı

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi Barış Yarkadaş, polisin sosyal medya kullanıcısı 17 bin kişi hakkında fezleke hazırladığını, 45 bin kullanıcının ise adresini tespit etmeye çalıştığını açıkladı. Sosyal Medya Takip Birimi’nin sosyal medya paylaşımlarını takip ettiğini belirten Yarkadaş, “Birimin hazırladığı fezlekelere savcılar işlem yapacak. Gözaltı işlemi, İstanbul’daki gözaltı merkezleri dolu olduğu için yapılmıyor. Dosyalar şimdilik bu nedenle işleme konulmuyor” dedi. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Yarkadaş, iktidarın son dönemde sosyal medyayı baskı altına aldığını belirterek “Bu mecrada adeta bir cadı avı yapılıyor. Bir süre önce ‘Sosyal Medya Takip Birimi’ kuruldu. Bu birimin yaptığı çalışmalar sonucu Türk Ceza Kanunu’nda olmayan maddelerden kişiler tutuklanıyor. Türk Ceza Kanunu’nda ‘devlet büyüklerine hakaret’ diye bir suçlama, bir madde olmamasına rağmen daha birkaç gün önce birçok genç, devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı. Bu gençlerin arasında Numan Kurtulmuş hakkında yorum yapan kişiler de var. Birimin kuruluşunun hangi kanunda yer aldığı ya da hangi yönetmeliğe göre kurulduğu belli değil. ‘Bu kişilerin maaşları nasıl ödeniyor? Devletin polisi bütün gününü terörist kovalamak, terörist yakalamak, bombacı yakalamak yerine sosyal medyada kim ne yazmış, kim hangi ‘tweet’i atmış, bunu aramakla geçiriyor” dedi.





Baskının göstergesi





İktidarın sosyal medyayı takip altına almasını “ilkellik”’ olarak niteleyen Yarkadaş, “Birimde görevlendirilen polisler, 17 bin kişi hakkında fezleke düzenledi. 45 bin kişinin ise isim ve adresini tespit etmeye çalışıyor. 3500 kişi yazdıklarından ötürü gözaltına alındı. 1500 kişi ise sosyal medyada yazdıklarından dolayı tutuklandı. Bu korkunç gerçek, referandum öncesi artan baskının göstergesiydi” dedi. Halk TV programcısı Hüsnü Mahalli’nin de attığı tweet’lerden dolayı tutuklandığını belirten Yarkadaş, ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan dahil 6 medya çalışanının 20 gündür sorgusuz sualsiz gözaltında tutulduğunu ifade etti.