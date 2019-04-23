Samanyolu Haber /Gündem / "Mesajınızı verdiniz arkadaşlar" demişti /23 Nisan 2019 20:09

"Mesajınızı verdiniz arkadaşlar" demişti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi esnasında saldırganlara yönelik sarf ettiği skandal sözlere dair açıklama yaptı.

Kim bu hilal bıyıklılar?

Hulusi Akar, "Değerli arkadaşlarım, mesajlarını verdiniz, tepkinizi gösterdiniz" sözlerine ilişkin konuştu. Akar "Konuşma sırasında olaydan haberim yoktu. Amaç Kılıçdaroğlu'nun güvenliğini sağlamaktı. Niyetimizi sorgulamak en hafifi tabiriyle ahlaki bir sorun." dedi.

AKAR: DEĞERLİ ARKADAŞLAR MESAJINIZI VERDİNİZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı esnasında polis megafonuyla, saldırganlara hitap etmişti.

Akar, “Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkinizi gösterdiniz. Şimdi sükunetle Yener'in evine gidiyoruz annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere. Burayı boşaltıyoruz.” demişti.

Bakan Akar tartışılan bu sözlere bugün açıklık getirdi. 

"AMAÇ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAKTI"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilere konuşan Akar, “Mesaj dediğim vatandaşın ‘terörü bitirin’ sözüne cevaptı. Konuşma sırasında olaydan haberim yoktu. Amaç Kılıçdaroğlu’nun güvenliğini sağlamaktı. Niyetimizi sorgulamak en hafifi tabiriyle ahlaki bir sorun.” dedi. 

Akar'ın, "Değerli arkadaşlar mesajınızı verdiniz." sözleri hatırlatılması üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Onu Akar'a sormak lazım." cevabını vermişti.

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün gözaltı süresi ise uzatıldı.  

ŞEHİT CENAZESİNDE SALDIRI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 21 Nisan Pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde katıldığı şehit cenazesi merasiminde saldırıya uğramıştı. 

Tekme ve yumruklara maruz kalan Kılıçdaroğlu korumaları eşliğinde bir eve sığınmıştı. Evin etrafını saran saldırganlar Kılıçdaroğlu'nun makam arabasının camlarını da kırmıştı. 

9 KİŞİDEN 8'İ SERBEST

Kılıçdaroğlu sığındığı evden zırhlı polis taşıtına binerek köyden uzaklaştırılmıştı. Saldırıya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı. 

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün gözaltı süresi ise uzatıldı.  
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