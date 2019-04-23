"Mesajınızı verdiniz arkadaşlar" demişti

Hulusi Akar, "Değerli arkadaşlarım, mesajlarını verdiniz, tepkinizi gösterdiniz" sözlerine ilişkin konuştu. Akar "Konuşma sırasında olaydan haberim yoktu. Amaç Kılıçdaroğlu'nun güvenliğini sağlamaktı. Niyetimizi sorgulamak en hafifi tabiriyle ahlaki bir sorun." dedi.







AKAR: DEĞERLİ ARKADAŞLAR MESAJINIZI VERDİNİZ





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı esnasında polis megafonuyla, saldırganlara hitap etmişti.





Akar, “Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkinizi gösterdiniz. Şimdi sükunetle Yener'in evine gidiyoruz annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere. Burayı boşaltıyoruz.” demişti.





Bakan Akar tartışılan bu sözlere bugün açıklık getirdi.





"AMAÇ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAKTI"





Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilere konuşan Akar, “Mesaj dediğim vatandaşın ‘terörü bitirin’ sözüne cevaptı. Konuşma sırasında olaydan haberim yoktu. Amaç Kılıçdaroğlu’nun güvenliğini sağlamaktı. Niyetimizi sorgulamak en hafifi tabiriyle ahlaki bir sorun.” dedi.





Akar'ın, "Değerli arkadaşlar mesajınızı verdiniz." sözleri hatırlatılması üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Onu Akar'a sormak lazım." cevabını vermişti.







Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün gözaltı süresi ise uzatıldı.







ŞEHİT CENAZESİNDE SALDIRI





CHP lideri Kılıçdaroğlu, 21 Nisan Pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde katıldığı şehit cenazesi merasiminde saldırıya uğramıştı.





Tekme ve yumruklara maruz kalan Kılıçdaroğlu korumaları eşliğinde bir eve sığınmıştı. Evin etrafını saran saldırganlar Kılıçdaroğlu'nun makam arabasının camlarını da kırmıştı.





9 KİŞİDEN 8'İ SERBEST





Kılıçdaroğlu sığındığı evden zırhlı polis taşıtına binerek köyden uzaklaştırılmıştı. Saldırıya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı.





Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün gözaltı süresi ise uzatıldı.