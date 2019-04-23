Samanyolu Haber /Dünya / ABD’nin kararı sonrası İran’dan çok sert cevap /23 Nisan 2019 20:22

ABD’nin kararı sonrası İran’dan çok sert cevap

İran Dışişleri Bakanı Zarif ABD Başkanı Donald Trump'ın muafiyet kararıyla ilgili, "Bu karar ABD'nin çaresizliğini gösteriyor." dedi.

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Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İranlılara karşı artan ekonomik terörizm ABD rejiminin paniğini ve çaresizliğini ortaya koyuyor ve de işbirlikçilerinin kronik başarısızlığını.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı da mentionlayan Zarif, onun ‘fake news’ (Sahte, yalan haber) çıkışlarına da gönderme yaptı. 

Zarif, “Gerçek haber, Donald Trump, antik Pers medeniyetinin mirasçıları, stratejilerini yabancıların ‘tavsiyelerine' dayandırmaz – hele hele Amerikalılara.” diye yazdı.

Beyaz Saray dün İran yaptırımlarından muaf tutulan ve aralarında Türkiye’nin de olduğu sekiz ülkeye ek süre tanınmayacağını, 2 Mayıs’tan itibaren bu ülkeleri muaf tutmaya son verileceğini açıklamıştı. 

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da amaçlarının İran’dan petrol alımını sıfıra düşürmek olduğunu vurgulamıştı. 

Beyaz Saray ayrıca ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin “İran petrolünün piyasadan tamamıyla çıkarılmasının ardından küresel talebin karşılandığından emin olmak için zamanında harekete geçme konusunda anlaştığını” da duyurmuştu.
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