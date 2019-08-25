Memura zam pazarlığında skandal!

Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 gün boyunca süren müzakereler sonunda uzlaşma çıkmayınca Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne başvuru aşamasına gelindi.





Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tutulan uyuşmazlık tutanağında uzlaşılan maddeler yok sayılarak büyük bir skandala imza atıldı.





MEMUR-SEN YENİ BİR TUTANAK HAZIRLADI





Bunun üzerine Memur-Sen, yeni bir tutanak hazırlayarak Hakem Heyeti’ne gönderdi. Hakem Heyeti’nin hangi tutanağı esas alacağı merak ediliyor.





Hükümet ve memur sendikaları arasında yapılan 5’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri 1 Ağustos tarihinde başlayarak 20 Ağustos itibarı ile sona erdi.





Kamu İşveren Heyeti memura 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3’ten yukarı zam vermeyince masadan uzlaşma çıkmadı.





Toplu sözleşme görüşmelerinde memurların maaşlarına yapılacak zam oranlarında anlaşma sağlanamadığı için Kamu İşveren Heyeti’nin 11 hizmet kolunun masada uzlaştıkları teklifleri yok saydığı ortaya çıktı.



