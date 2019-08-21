[ANALİZ] Göstermelik pazarlık bittiğine göre...

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Memur sendikaları ile hükümet arasında devam eden pazarlıklarda mutabakata varılamadığı için memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacağına Hakem Kurulu karar verecek.





Kurul en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak. 11 kişiden müteşekkil kurulda hükümetin ağırlığı var. Dolayısıyla kurulun vereceği zam sendikaların kabul etmediği oranlara yakın çıkacak.





Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde hükümetin enflasyonun çok altında bir teklifde bulunduğunu ve mutabakata varılamadığını kaydetmişti.





NİHAİ KARARI KURUL VERECEK





"Mutabakatsızlık" tespit tutanağı imzalandı, Hakem Kurulu'na iletildi. Nihai kararı kurul verecek.





2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan teklif, memur konfederasyonları tarafından reddedilmişti.







Hükümet bunun üzerine memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuş, ancak bu teklif de kabul görmemişti.





MEMURLARIN TALEPLERİ





Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.





Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.





HAKEM KURULU KİMLERDEN TEŞEKKÜL EDİYOR?



