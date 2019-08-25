AKP'li belediye 150 bin liraya börek aldı

14 Mayıs'tan 31 Aralık'a kadar cenazelerde dağıtılacağı belirtilen 10 ton 400 kilogram su böreği alımı ihalesinin bedeli ise 150 bin 800 TL.







AKP’li Keçiören Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2 Mayıs tarihinde yapılan ihaleyle yıl sonuna kadar ‘cenaze evlerine gönderilmesi ve törenlerde dağıtılması’ amacıyla 10 ton 400 kilogram su böreği alımı ihalesi yapıldı.





‘Su böreği alım işi’ açıklamasıyla yapılan ihale bedelinin 150 bin 800 TL olduğu açıklanırken, her cenaze için ortalama 7 kilogram ağırlığında iki tepsi su böreği gönderildiği belirtildi.





Pazarlık şeklinde ile yapılan ihalede sadece bir firma teklif verirken “Alım konusu 10 bin 400 kilogram su böreği idarenin talep ettiği tarihlerde, idarenin belirttiği sayı doğrultusunda ve idarenin belirttiği adreslere peyderpey teslim edilecektir” açıklamasına yer verildi. Sözleşme süresinin 14 Mayıs ile 31 Aralık 2019 tarihleri olduğu aktarıldı.