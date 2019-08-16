Yanlış yapan herkesin yanında... Şimdi de TÜRK-İŞ Başkanı'nı savundu

Perinçek, hükümet ile Türk-İş arasındaki 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi toplantısında mikrofonun açık kalması sonucu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" dediği duyulan ve eleştirilerin hedefi olan Atalay'a sahip çıktı.







Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Atalay'ın yanında olduğunu belirten Perinçek, "Ekmek teknemizi savunan Ergün Atalay ile birlikteyiz" ifadelerini kullandı.





?12 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantıda iktidarın teklifinin Türk-İş'in talebinin çok altında olmasına rağmen Atalay anlaşmaya imza atmış, söz konusu ifadelerinin de basına yansımasıyla olay farklı bir boyut kazanmıştı.