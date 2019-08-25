Çifte maaşlı bürokratlar vergi kaçakçısı olabilir

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre , vatandaş üç kuruş maaşlarla zar zor geçinmeye çalışırken devletin 3, hatta 4 farklı kurumundan çifter çifter yüklü maaşlar alıp günlerini gün eden torpilli bürokratların keyfini kaçıracak vergi uyarısı geldi.





Devlet ya da özel sektörde çalışıp birden fazla kurum ya da işverenden maaş alan tüm ücretlilerin bu ilave gelirlerini Maliyeye ayrıca beyan edip ilave vergi ödemeleri gerekiyor. Aksi halde Maliyenin bu kişileri tespit etmesi halinde ödenmeyen vergiyle birlikte bir o kadar da ceza ve faizi bu kişilerden gerekirse haciz yoluyla alıyor. Birden fazla yerden maaş ve ücret alan torpilli bürokratların çoğunun bu kuralı çiğnediğini iddia eden uzmanlar, Maliye'nin devletten vergi kaçıran bu kişilerin peşine düşülüp düşülmediğini kamuoyuna açıklaması gerektiğini söylediler.





GELİR YÜKSEK VERGİ DÜŞÜK





Bu düzenleme çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması, yani vergide adaletin sağlanması amacıyla mevzuata eklenmişti. Mevcut sisteme göre yıllık geliri 18 bin liraya kadar olanlardan yüzde 15 gelir vergisi alınıyor. Geliri 40 bin, 98 bin ve 148 bin liraya kadar çıkanlardan ise sırasıyla yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35 oranlarında gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Normalde ücret geliri elde edenlerin beyannamesini işverenler yapıyor. Birden fazla işyerinde çalışan kişilerin beyannamesini de her bir işveren ayrı ayrı verip stopaj yoluyla vergisini ödüyor. Ancak birden fazla işverenden elde edilen her bir geliri ayrı ayrı daha düşük vergi dilimine karşılık gelse de bu gelirler toplandığında daha üst vergi dilimine giriyor.









Dolayısıyla bu kişilerin örneğin yüzde 15 ya da yüzde 20'lik vergi oranlarından değil yüzde 27 ve yüzde 35'lik vergi oranlarından vergilendirilmesi gerekiyor. Beyan durumunda işverenin ödediği vergiler düşülüyor, ortaya çıkan ilave verginin tahsilatı yapılıyor.





Uzmanlar, birden fazla yerden maaş ya da ücret alan çok sayıda bürokratın bu kuralı bilmediği ya da daha fazla vergi ödememek için beyanname vermediğini belirtirlerken, “Gelir İdaresi eğer isterse bu kişilerin tamamını ortaya çıkarabilir. Bu durumda bu kişilerden hem vergi cezası hem de faizi tahsil edilir” dediler.









Ayrıca beyanname verilmesi gerekiyor

Gelir Vergisi Kanunun 86'ncı maddesinin 1/b fıkrasına göre, Türkiye'de birden fazla işverenden maaş ya da ücret geliri elde edenler, bu gelirleri gelir vergisi tarifesindeki ikinci dilimi aşması durumunda vergi dairelerine ayrıca beyanname vermesi gerekiyor. Gelir vergisi tarifesine göre bu yıl ikinci işverenden elde edilen yıllık gelir sınırı 40 bin lira. Dolayısıyla ikinci işverenden elde edilen maaş ya da ücret geliri 40 bin lirayı aşan herkesin hem birinci hem de ikinci gelirinin (vergi öncesi) tamamını önümüzdeki yıl mart ayında beyan etmesi ve ortaya çıkacak tüm vergileri ödemesi gerekiyor. 2018 yılı gelirlerini mart 2019'da beyan etmeyenler ise cezalı duruma düştü.