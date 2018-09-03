Samanyolu Haber /Gündem / Marmaris'teki yeni saray için doğa böyle mahvedildi /03 Eylül 2018 15:40

Marmaris'teki yeni saray için doğa böyle mahvedildi

Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te inşaat çalışmaları devam eden yazlık Sarayı'nın son hali görüntülendi. Binlerce ağacın kesildiğinin görüldüğü alanda, plaja da dolgu yapıldı.

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Marmaris’te inşa edilen Tayyip Erdoğan'ın yazlık Sarayı'nın son hali havadan görüntülendi.

Sözcü'de yer alan habere göre, beton bir iskele ve helikopter pistinin de yer aldığı 4 oda ve 1 salondan oluşan 230 metrekarelik Okluk Konutu'nun yerine 300 odalı yeni bir tesis inşa edildi. Binlerce ağaç kesilirken, plaj dolduruldu, yollar genişletildi. 2019 yılında hizmete girmesi beklenen 300 odalı Yazlık Saray için peyzaj çalışmaları devam ediyor. 

Uydudan da net olarak görünen ve 13 bin 166 metrekare kapalı inşaat alanına sahip üç ana bloktan oluşan Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi'nde havuzlar, hobi ve eğlence alanları bulunuyor.

Yazlık Saray'ın hemen yakınında ise üç bloktan personel lojmanları inşa edilirken 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildi.

Plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar yer alacak. Bungalovların ucunda ise denize girmek için iskeleler olacak.
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