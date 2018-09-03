Samanyolu Haber /Dünya / IMF'den borç alan Arjantin 10 bakanlığı kapatıyor /03 Eylül 2018 15:46

IMF'den borç alan Arjantin 10 bakanlığı kapatıyor

Arjantin hükümeti, giderek büyüyen ekonomik krizi kontrol almak için bir dizi kemer sıkma tedbiri açıklamaya hazırlanıyor.

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BBC Türkçe'nin haberine göre Maliye Bakanı Nicolas Dujovne'nin Uluslararası Para Fonu IMF ile yapacağı görüşmeler öncesinde bugün duyuracağı tedbirler çerçevesinde 10 bakanlığın kapatılması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 60'a çıkarmasına rağmen, ülkenin para birimi Peso, bu yıl değerinin yaklaşık yarısını kaybetti.

Dujovne, yarın IMF Başkanı Christine Lagarde ile görüşmek üzere Washington'a gidiyor. Arjantin, ülkede 2001'deki ekonomik krizin sorumlusu olarak görülen IMF ile Haziran'da 50 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalamıştı.

Maliye Bakanı, IMF'yi paranın bir an önce serbest bırakılması için ikna etmeye çalışacak.

Hükümet, tarım ihracatının azalması, enerji fiyatlarının artması ve Peso'nun dolar karşısında hızla değer kaybetmesi sonrasında uluslararası yatırımcıların güveninin yeniden tesis edilebilmesi için IMF'nin kapısını çalmaya mecbur kaldığını açıklamıştı.

Arjantin yıllardır ekonomik kriz içinde. Üç yıl önce göreve gelen Cumhurbaşkanı Mauricio Macri, selefi Cristina Fernandez de Kirchner dönemindeki korumacılığı terk etme vaadinde bulunmuştu.

2007-2015 yılları arasında görev yapan Kirchner'in döneminde bazı şirketler kamulaştırılmış, temel tüketim maddelerinden futbol maçları yayınlarına kadar birçok kalem ciddi şekilde sübvanse edilmişti.

IMF, Arjantin'de enflasyon yüzde 25'i geçmesine karşın, bu yılın sonuna kadar ekonominin istikrara kavuşabileceğini ve ülkenin gelecek yıldan itibaren tekrar büyümeye geçebileceğini tahmin ediyor.
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