Sarayın kuş sütü eksik menüsünü yazdı

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, 30 Ağustos'ta Saray'da düzenlenen resepsiyonun menüsünü köşesine taşıdı.





Son dönemde tüm gıda ürünlerine gelen zamlar, gramajı düşürülen ve fiyatı arttırılan ürünler tartışma konusu olurken, Munyar'ın Saray'da tadına baktığı menüyle ilgili yazısından ilgili bölüm şöyle:





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde gerçekleşen “30 Ağustos Zafer Bayramı” resepsiyonunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile sohbet ederken Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak yanımıza geldi:





- Yine sürprizlerimiz var.





Sunulan içecekleri sıraladı:





- Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde), Orman Meyveli Special, Bahçe Naneli Limonata, Taze Sıkılmış Portakal, Taze Sıkılmış Greyfurt, Taze Sıkılmış Havuç, Taze Sıkılmış Elma.





Yiyecek ikramlarını kokteyl masalarına koydukları listeden gösterdi:





- Pataşur içerisinde Çerkez Tavuğu, Zencefilli Somonlu Suşi, Tartalet içerisinde Antakya usulü Humus, Susamlı Levrek Simidi, Aydın usulü kuzu çöp şiş...





Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin maketinin bulunduğu masayı işaret etti:





- Bunu, “Milletin evinden ikram” gibi bir konsept olarak düşündük...





Başkonak ve ekibi, ikramda birçok lüks oteli geride bırakacak iş çıkarıyor...