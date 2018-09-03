Samanyolu Haber /Dünya / Libya'da 400 mahkum hapishaneden kaçtı /03 Eylül 2018 15:35

Libya'da 400 mahkum hapishaneden kaçtı

Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında süren çatışmalar sürüyor. Trablus’taki Ayn Zara hapishanesinden 400 mahkumun kaçtığı belirtildi.

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Libya'da çatışmaların devam ettiği başkent Trablus'ta bulunan Ayn Zara hapishanesinden yaklaşık 400 mahkumun polis barikatını aşarak kaçtığı açıklandı. Mahkumların kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Hapishanenin bulunduğu güney Trablus'un geçen hafta içerisinde yoğun füze saldırısına uğradığı biliniyordu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nin olağanüstü hal ilan etmesine karşın taraflar arasında çatışmalar henüz dinmiş durumda değil.

Dün ise Libya'nın güneyinde bulunan El Fellah kampına füze isabet ettiği açıklandı. Füzenin isabet etmesi nedeniyle iki kişinin öldüğünü ve ikisi çocuk yedi kişinin ise yaralandığı duyuruldu
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