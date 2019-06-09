"Kürdistan" sözü AKP'nin ayağına dolandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım'ın, Diyarbakır'da "Kürdistan" ve "Pekeke" kelimelerini kullanması siyasetin gündeminde.





İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Tarih bilmeyen gafil! Sen Kürtlere 'terörist' diyeceksin, sonra İstanbul’u alabilmek için gidip Diyarbakır’da ağlayacaksın. Bunu İstanbul’da yaşayan hiçkimse yemeyecek.” dedi.







ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'TA DEMOKRASİ ÇADIRLARINI ZİYARET ETTİ





Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi ile tesis ettikleri Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na destek istemek amacıyla Şişli ve Beşiktaş’ta partisinin kurduğu demokrasi çadırlarını ziyaret etti.





Şişli’deki Cevahir AVM önünde kurulan çadırda halka seslenen Akşener, İstanbul seçiminin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesini "sivi darbe" olarak niteledi.





İyi Parti lideri Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu’nu seçti. Sonra milli irade hırsızları bir araya geldi sivil darbe yapıldı. Sandık tekmelendi ve o seçim iptal edildi." dedi,





MİLLİ İRADE SİVİL DARBEYE MARUZ KALDI





Akşener, “Kürdü Türk’e, Türkü Kürde karşı getirmeye çalışıyorlar. CHP ve İyi Parti sanki hendekleri kazmış gibi suçladılar. Şehitlerin kanları ellerinde olanlar da bizi suçladı. İstanbul’da yaşayan herkes biraraya geldi ve bu çirkin dile ‘dur’ dedi. Ekrem İmamoğlu’nu seçti. Sonra milli irade hırsızları bir araya geldi sivil darbe yapıldı. Sandık tekmelendi ve o seçim iptal edildi." dedi.





AKŞENER: BİZE "İLLET, ZİLLET TERÖRİST" DEDİLER





İyi Parti Genel Başkanı, Binali Yıldırım’ın Diyarbakır'da "Kürdistan" demesini iki yüzlülük olarak niteledi.





Akşener, "Bize 'illet, zillet, terörist’ dediler ama bunlar sahtekâr. Binali Bey, Diyarbakır’a gidip ‘Pekeke’ dedi. PKK’lıların söylediği ‘Pekeke’yi dedi. Sanki biz Kürdistan istiyormuşuz gibi bize ‘Defolun gidin Irak’ın kuzeyinde Kürdistan vardır’ dedi. Bunu İstanbul’da yaşayan hiç kimse yemeyecek. Her kılığa girenleri tanıdınız. Bir tane oy için satamayacaklar değer yok. Gereğini yapacağız.”