Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Sezai Temelli partisinin Şırnak'ın Cizre ilçesinde bayramlaşma töreninde konuştu.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin tesis ettiği Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binalı Yıldırım’ın, Diyarbakır’daki konuşmasında "Kürdistan" ifadesini kullanmasını eleştiren Temelli, “Diyarbakır’da Kürdistan dedikleri gün Tatvan’da Bitlis’te Kürtçe tabelaları indiriyorlar.” dedi.





TEMELLİ: 3-5 OYUN PEŞİNDELER, BU SAHTEKÂRLARA VERECEK TEK OYUMUZ YOK

Temelli, "Dün bize 'Kürdistan' dedik diye saldıranlar, bugün gelmişler Diyarbakır’da söylediğimizi tekrar ediyorlar. Neden, çünkü samimi değiller. Peşinde oldukları şey 3-5 oydur, bizim bu sahtekârlığa, bu kayyımcı zihniyete verecek tek bir oyumuz bile yok." dedi.





"Suçlu arıyorsan git o kayyımları X-Ray’den geçir. Geçir de suç gör." diyen Temelli, "Adeta içlerinde suç yuva yapmış. Çalıp çırpmadıkları bir şey kalmadı. Cizre’yi de yağmalamışlar. Hem kayyımcı zihniyetten hem de bu tekçi anlayıştan hep birlikte kurtulacağız." ifadelerini kullandı.





HDP Eş Başkanı Sezai Temelli (soldan 4'üncü) bayram ziyareti için geldiği Cizre'de partililere hitap etti.





"23 HAZİRAN'DA DA İSTANBUL'DA KAYYIMI SÜPÜRECEĞİZ"





Temelli, "Nasıl Cizre’de bu kayyım zihniyetine son verdiysek 23 Haziran’da İstanbul’da da kayyımı hep birlikte süpürüp atacağız. Çünkü artık bizde kayyım alerjisi var, nerede kayyım görsek süpürgeyi kapıyoruz, kovalıyoruz." diye konuştu.





Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün farklılıkları yok saydığını, halkları kamplaştırdığını belirten HDP Eş Başkanı Temelli, "Halkları düşmanlaştıran bu anlayışı kabul etmiyoruz." dedi.





