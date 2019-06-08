Samanyolu Haber /Gündem / Kürdistana git! söylemi neden değişti ? İstanbul'u kaybeden Erdoğan'ın yaman çelişkisi /08 Haziran 2019 15:33

Kürdistana git! söylemi neden değişti ? İstanbul'u kaybeden Erdoğan'ın yaman çelişkisi

AKP İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır’da yaptığı Kürdistan açıklaması tartışma konusu oldu. Bold Medyada yayınlanan videoda Erdoğan'ın Kürdistan dönüşünü gözler önüne sürdü

SHABER3.COM

AKP İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır’da yaptığı Kürdistan açıklaması tartışma konusu oldu. Zira, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte Kürdistan aleyhine çok sert açıklamaları olmuştu. Bu videoda AKP'nin seçim öncesi ve sonrasında Kürdistan çelişkilerini izleyeceksiniz. 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ck9zJqeuyA4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Yıldırım, “İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş döneminde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı” diye konuştu.

Yıldırım'ın o sözleri 31 Mart öncesi Erdoğan'ın bütün seçim kampanyası boyunca kullandığı 'Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yok' söylemini akıllara getirdi. Erdoğan, MHP'yle birlikte kurduğu ittifak sebebiyle aşırı milliyetçi bir dil benimsemiş ve Kürdistan ifadesini kullananlar için 'Defol Kürdistan'a git' demişti. 23 Haziran'a hazırlanan AKP söylem değişikliğine gitti ve 'Çözüm Süreci'ndeki dili kullanmaya başladı. Erdoğan'da o dönemde Kürdistan ifadesini sıkça kullanıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kürdistana git! söylemi neden değişti ? İstanbul'u... Sonraki Haber >>

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Saray medyasına vapur şoku

Saray medyasına vapur şoku

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:57:52