Kürdistana git! söylemi neden değişti ? İstanbul'u kaybeden Erdoğan'ın yaman çelişkisi

AKP İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır’da yaptığı Kürdistan açıklaması tartışma konusu oldu. Zira, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte Kürdistan aleyhine çok sert açıklamaları olmuştu. Bu videoda AKP'nin seçim öncesi ve sonrasında Kürdistan çelişkilerini izleyeceksiniz.





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Yıldırım, “İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş döneminde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı” diye konuştu.





Yıldırım'ın o sözleri 31 Mart öncesi Erdoğan'ın bütün seçim kampanyası boyunca kullandığı 'Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yok' söylemini akıllara getirdi. Erdoğan, MHP'yle birlikte kurduğu ittifak sebebiyle aşırı milliyetçi bir dil benimsemiş ve Kürdistan ifadesini kullananlar için 'Defol Kürdistan'a git' demişti. 23 Haziran'a hazırlanan AKP söylem değişikliğine gitti ve 'Çözüm Süreci'ndeki dili kullanmaya başladı. Erdoğan'da o dönemde Kürdistan ifadesini sıkça kullanıyordu.