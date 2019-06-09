Ankara'da sel: 3 kişi öldü

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele sebep oldu. Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.





Valilik'ten yapılan açıklamaya göre Çankaya'da taşkın suya kapılan Ayşe Arslan, Etimesgut'ta işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan Metin Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi sebebiyle Metin Önder hayatını kaybetti.





YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI





Etimesgut ilçesinde çok sayıda cadde, mahalle ve sokak göle döndü. İlçenin farklı bölgelerinde taşıtlar mahsur kaldı.





Bazı yollar oluşan sel sebebiyle trafiğe kapandı. Belediye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.





ÇOK SAYIDA TAŞIT ZARAR GÖRDÜ





Vatandaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye etti. Yağış dolayısıyla cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede çok sayıda otomobil ile Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı yolcu otobüsleri de mahsur kaldı.





Yolda kalanlar araçlarını iterek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İlçede düğün salonuna ait otoparkta bulunan çok sayıda araç sular altında kalarak zarar gördü.









56 YAŞINDAKİ KADIN SEL SULARINA KAPILDI





Sağanak yağış Etimesgut'un yanı sıra Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde de etkili oldu. Çankaya ilçesinde evinin bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sele kapılan Ayşe Arslan (56), hayatını kaybetti.





Karataş Mahallesi’nde birçok evi su basarken, sel sularına engel olmak için bahçe kapısını kapatmaya çalışan Ayşe Arslan, sulara kapıldı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen Arslan, köylüler tarafından sudan çıkarıldı.





Gelen sağlık ekipleri, Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.





ANNE İLE KIZI SON ANDA KURTARILDI







DHA'nın haberine göre Sincan ilçesinde Ulubatlı Hasan Mahallesi Birgül Sokak’ta apartmanın bodrum katında oturan Nurgül Artan ve kızı Sude Oğuzman bir anda yükselen sel suları sebebiyle dairede mahsur kaldı.





İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, boğulmak üzere olan anne ve kızını kurtarmak için çalışma başlattı.





Dairenin kapısını kıran komiser yardımcıları Hakan Gür ve Kadir Gönüllüer sel sularının tahliye edilmesini sağladı.





Yüksekliği 1,5 metreyi bulan suların arasından son anda kurtarılan anne ve kızı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.