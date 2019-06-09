İnternet kesildi, iki muhalif lider tutuklandı

30 yıllık Ömer-el Beşir diktatörlüğünü deviren halk hareketinin ardından ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da iki muhalefet lideri Muhammed Esmat ve İsmail Celab, ara buluculuk yapma amacı ile ülkeye gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'le görüşmeleri sonrası tutuklandı.







ETİYOPYA BAŞBAKANI ARABULUCU OLMAK İÇİN GELMİŞTİ





Sudan'ı ziyaret eden Başbakan Ahmed, cuma günü yönetimi devralan asker ve sivil muhalif taraflara demokrasiye geçiş için gereken "cesareti" gösterme çağrısı yaptı.





Ancak görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. Ahmed, Sudan'a ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ordunun görevinin "geçiş sürecinde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmek" olduğunu dile getirdi.





Sudan resmi haber ajansı SUNA, ülkeyi şu anda yöneten Askeri Geçiş Konseyi'nin Abiy Ahmed'in ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.





Muhalifleri tutuklayan Konsey, ülkede demokratik geçişi yerleştirecek karşılıklı anlayış içindeki müzakereler için açık olduğunu dile getirdi.





İKİ MUHALİF LİDER TUTUKLANDI





Sudan Halkının Özgürleşme Hareketi-Kuzey'in (SHÖH-K) lideri Celab 8 Haziran Cumartesi sabahı evinde, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) lideri Esmat ise 7 Haziran Cuma günü Etiyopya Başbakanı Ahmed ile görüştükten bir kaç saat sonra tutuklandı.





SHÖH-K'nın sözcüsü Mübarek Ardol da tutuklananlar arasında yer aldı.





Celab'ın yardımcısı Raşid Enver tutuklanan kişilerin nerede tutulduğunu ve neden tutuklandıklarını bilmediğini söyledi.





Esmat ve Celab, Sudan muhalefetini bir araya getirerek Aralık ayından bu yana ülkede görülen Ömer el-Beşir karşıtı gösterileri organize eden Özgürlük ve Değişim İttifakı'nın önde gelen liderlerindendi.





Sudan Doktorlar Komitesi, 3 Haziran Pazartesi günü başşehir Hartum'da gösterilere yapılan müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısının 117'ye yükseldiğini bildirdi.







HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 117'YE YÜKSELDİ





3 Haziran'da Sudan Ordusu, Hartum şehrinde askeri üs önünde oturma eylemi yapan halka kanlı bir şekilde müdahale etti.





Sudan Doktorlar Komitesi, 3 Haziran Pazartesi günü başşehir Hartum gösterilere yapılan müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısının 117'ye yükseldiğini bildirdi.





Askeri cunta ise ölü sayısını 61 olarak açıkladı.





Sudan'da muhalefet pazar gününden (bugün) başlayarak tüm Sudanlıları işe gitmemeye, barikatlar kurarak tüm yolları kapatmaya, sivil itaatsizlik ve genel grev eylemlerini büyütmeye çağırdılar.





İNTERNET ERİŞİMİNE ENGEL, BİLDİRİLER DEVREDE





"Sivil itaatsizlik" çağrısı kampanyasının internet erişiminin engellemesinden dolayı bildiriler ile desteklendiği, yürüyüşler ve konuşmalar gerçekleştirildiği belirtiliyor.





Sivil itaatsizlik eylemleriyle kamu hayatının tamamen felç edilmesi hedefleniyor.