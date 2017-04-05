Kılıçdaroğlu'ndan 'Adil Öksüz MİT'çi' iması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'a ilişkin "kontrollü darbe girişimi" iddiasını sürdürerek Genelkurmay Başkanı ısrarla komisyona çağrılmadı. F... iddianamesini yazan neden görevden alındı? Bu, başarısızlığa mahkum edilen bir darbe girişimi" ifadelerini kullandı.







Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi için kendisine eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Bana haber mi verdi? 'Sayın Kılıçdaroğlu, bekleyin ben de geliyorum' demedi. Bana haber verseydi beklerdim. Çıkar darbeye karşı açıklama yapardık" ifadelerini kullandı.





İTİRAF İÇİN KUTLUYORUM





Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın söylediği “Siyasi hayatım boyunca ne aldatan ne de aldanan oldum” sözlerini hatırlattı ve “Bu laf bütün olaylardan kendisinin haberinin olduğunu itiraf eden bir cümledir. Hiç aldatılmamışsa, aldanmamışsa bütün olaylardan kendisinin bilgisinin olduğunu söylüyor. Bu itirafı yaptığı için yürekten kutluyorum" dedi.





NTV canlı yayınında soruları yanıtlatan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:







"15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu mu? Oldu, 248 şehidimiz var. Darbeye karşı parlamentoda grubu olan 4 parti mücadele etti. İnsanlarımız sokağa çıktı. Üzerimize düşen bu darbeyi tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarmak, örtbas etmek değildi.





TBMM'ye bir önerge verdik. Darbeleri araştırma komisyonu kuralım dedik. O zamanki siyasi atmosfer nedeniyle (hükümet) dayanamadılar, buna evet dediler. Siyasal iktidar darbe komisyonunu çalıştırmazsa, bizim arzu ettiğimiz kişileri komisyona davet ettirmezse, biz hükümetin samimiyetini sorgularız.





Genelkurmay Başkanı ısrarla komisyona çağrılmadı. F... iddianamesini yazan neden görevden alındı? Hurafelerden yola çıkılarak darbe soruşturulmaz. Bir daha darbe olmasın diye bu soruları soruyorum. Bu, başarısızlığa mahkum edilen bir darbe girişimi.





Hükümet neden bu darbe girişimini kapatıyor?Darbe komisyonuna ayrıntılı dosya vereceğiz. Adil Öksüz'ün adını ilk kez ben söyledim. Soruları hükümetin yanıt vermesi için soruyorum.





Darbe komisyonu oturup kendi aralarında anlaştı. Yazım aşamasında CHP grup danışmanları, MHP, HDP ve AK Parti grup danuşmanları beraber rapor yazacaktı. Vazgeçip bizi dahil etmediler. Hangi gerekçeyle? Biz de darbeye karşıyız. Darbeye karşı olduğunu söylüyorlar ama üstünü kapatmak istiyorlar.





Adil Öksüz'ün ilk ismini kim telafuz etti? Ben dedim. 'Dikkat edilmesi gereken biri' dedim. Bir sürü saldırıya uğradım. Şimdi onlar da telafuz etmeye başladılar.





KİM BU ADİL ÖKSÜZ?





Kimdir Adil Öksüz? İki cep telefonu kullanır, bir GPS cihazı var. Gözaltına alınıp bırakıldı, herkesin telefonu bu durumda alınır ama onun alınmadı, neden?





ADİL ÖKSÜZ'E MİT'Çİ İMASI





Adil Öksüz'e neden kelepçe takılmadı? MİT yasasında değişiklik yapıldı. Başbakanın emri ve talimatı olmadan hiçbir MİT görevlisi gözaltına alınıp tutuklanamaz. Adil Öksüz neden gözaltına alınıp tutuklanmadı?





Darbeden önce iddianame hazırlayıp Adil Öksüz'ün Deniz Kuvvetleri imamı olduğu yazılıyor. Başka bir raporda Hava Kuvvetleri imamı olduğu yazılıyor. Kim bu Adil Öksüz, gücü nereden alıyor?





Bylock kullananlar





215 bin 92 kişi ByLock kullanıcısı olarak belgelenmiş. Hükümete göre bunların arasında tek bir siyasetçi yok. Neden isimlerini açıklamıyorsunuz? Bize gelip 'F...'yü destekliyorsunuz' diyorlar. Açıklayın da kimin destekleyip desteklemediğini öğrenelim.





Başta hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu darbe girişimini kapatmak istiyorlar, ucu kendilerine dokunacağı için. Açık ve net bir çağrı yapıyorum hükümete. ByLock'çuları açıklayın, açıklamazsanız bunların büyük bir kısmı sizdendir.





AK Partili milletvekillerinin akrabaları var ByLock'çu olan, ama Kadri Gürsel ByLock suçlamasından içerideyken onlar dışarıda. Adalet bunun neresinde?"