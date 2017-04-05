Samanyolu Haber /Dünya / Bulgaristan'dan Türk şirketlerine kötü haber /05 Nisan 2017 22:32

Bulgaristan'dan Türk şirketlerine kötü haber

Bulgaristan hükümeti, Türk şirketlerinin de ilgi gösterdiği, Sofya havalimanı işletme ihalesini ‘güvenlikle’ ilgili nedenlerle iptal etti.

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 Hükümetin iptal kararına gerekçe olarak, ihale hazırlanırken ‘objektif durumun dikkatten kaçmış’ olmasını öne sürdü. 35 yıl süreli işletme ihalesine Türk Limak Holding ve TAV Airports şirketleriyle Alman Fraport meydan işletmeciliği katılmıştı. 
Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Hristo Aleksiev iki hafta kadar önce ‘işletmeci şirket seçimiyle ilgili şartnamenin milli çıkarlara uymadığını’ ve ‘milli güvenliği tehlikeye düşürebileceğini’ söylemişti.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki siyasi gerginlik son zamanlarda artma eğilimine girmiş ve Sofya yönetimi Türkiye’yi 26 Mart genel seçim kampanyasına müdahale etmekle suçlamıştı. 
Havaalanı ihalesinin iptali için muhalefetteki Bulgar sosyalistleri ile Sofya havalimanı işçilerinin sendikası ve Bulgar kamu işletmesi de devreye girmişti.
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