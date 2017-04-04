15 Temmuz gecesi Marmaris'teki otelde değil miydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV-Star ortak yayınında gündeme dair soruları cevapladı.





Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddiası soruldu. Cumhurbaşkanı'nın verdiği cevap 'Erdoğan o gece otelde değil miydi? Askerlere boş otele mi baskın yaptırıldı?' sorularını gündeme getirdi. Erdoğan 'Kaldığımız evin sahibi bizi başka bir yere götürebileceğini söyledi' ifadesini kullandı:





"Bu çok iddialı, çok gayri ahlaki yaklaşımdır. Şehitlerimize çok ciddi bir saygısızlıktır. Bir defa benim Marmaris'ten hareket ettiğim andan önce yaptığım bir açıklama var. Kontrollü darbe girişiminin sinyalini kimden nasıl nerede aldığımı bütün bunları bizzat kendisinin ispat etmesi lazım. Eğer ispat edemiyorsa benim edebimle maalesef ifade edemeyeceğim bir sıkıntıdır ve 15 Temmuz'un şehidi de gazisi de bunu lanetleyecektir. Marmaris'ten kaldığım yerden ayrılıyorum helikopterle ve ayrılmadan önce orada kaldığım yerin ev sahibi bana Cumhurbaşkanım isterseniz elimizde başkan imkanlarımız var sizi farklı yere götürebiliriz dediğinde ben şu anda ulaşabilirsem ya Ankara ya İstanbul, buraya ulaşacağım.





Erdoğan darbe önceden bilinmiyor ise neden 3 uçağın Dalaman'da hazır beklediği konusuna açıklık getirmedi. Öte yandan Dalaman'a Cumhurbaşkanı'ndan önce gelen askerlerin neden havalimanındaki uçakları denetim altına almadıkları ve Erdoğan'ı beklemedikleri o geceye dair yeni cevapsız sorulara olarak kayıtlara geçti:





"Helikoptere binerken kaptanımla birlikte birkaç şey konuşup hareket ettik. Ne zamanki biz Dalaman'a indik, meğer bizden önce oraya gelmişler, Dalaman'daki uçaklarımıza aramışlar. Üç noktada uçaklarımız vardı."





Erdoğan, uçağın pilotu dahil kimsenin belli bir noktaya kadar nereye gittiklerini bilmediklerini iddia etti. Oysa o gece Erdoğan'ın bizzat kendisi İstanbul'a gittiğini medya aracılığı ile kendi kamuoyuna duyurmuştu.





"Uçağımıza bindikten sonra pilot soruyor bana nereye gidiyoruz diye. Belli bir yere geldiğimizde kaptana sordum şu anda İstanbul'un, Ankara'nın durumu ne? İstanbul'da pistler karartılmış vaziyette dedi. Bu haliyle inerim ama çok riskli dedi. Piste tır, tank koymuş olabilirler. Biz piste gelmeden önce bu arada İstanbul Emniyet Müdürünü aradım, dedim ki şu anda durum nedir. Kule o anda işgal altındaydı. Onlar kuleyi hemen anında hallettiler. Ordaki işgalcilerin hepsini derdest ettiler ve anında da pist aydınlatıldı. Biz haberi alınca piste indik. Herkes aprona çıkmış, bir zenginlik var fakat F-16'lar da üstümüzde uçuyorlar ve ben tabi eşim, kızım, damadım, torunlar beraberce hemen arabaya bindik ve apronda vatandaşlarımızın arasına karıştığımız anda o andaki tablo farklıydı. Milletimle iç içe, beraber oldum. Kılıçdaroğlu saat 23.00'te İstanbul'a inmiş. Sonra'dan öğrendik ki Bakırköy İlçe Başkanı'nın evine gitmiş. Bütün millet burada darbeye karşı. Sen nerdesin? Eğer bu örtülü bir darbe girişimiyse bunu sana kim söyledi? Ey Kılıçdaroğlu, dürüstsen, örtülü darbe girişimiyle ilgili elinde hangi belge varsa bunu açıkla, yargıya da bize de yardımcı ol, bizler de gereğini yapalım."







