Karamollaoğlu: Aczin ifadesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, halk oylaması için kutuplaşmaya sebep olur endişesiyle herhangi bir kampanya yürütmediklerini anımsattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayır" çadırını ziyaret etmesini çok iyi bir girişim olarak niteledi.







AKP'lilerin vinçle astığı 'Evet' pankartına ilişkin açıklama





Referandumda 'Hayır' oyu vereceklerini açıklayan Saadet Partisi'nin binasına gece yarısı AKP'lilerin vinçle 'Evet' pankartı asmasına ilişkin konuştu. Karamollaoğlu,"Kimse görmesin diye de gece saat 23.00 civarında. El insaf. Gülünür mü? Ağlanır mı? Bilemiyorum. Bu aczin, çaresizliğin ifadesidir aslında. Allah'tan oradan geçen arkadaşlarımız hemen farkına varmışlar, bu önlendi. Asılsa ne olurdu? Bu memlekette 'iktidar zorbalık yapıyor' intiba doğardı. Şimdi zorbalık yapma teşebbüsünde bulundu intiba doğdu.





Eğer barış istiyorsak burada en büyük görevin başta iktidar mensuplarına sonra da ana muhalefet partisine düştüğü kanaatindeyim." dedi.