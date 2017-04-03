'Yaşanan kontrollü darbe, elimde özel 15 Temmuz dosyası var'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş '15 Temmuz' iddiası: Elimde özel dosya var





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının temsilcileriyle bir araya geldi.





Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yasemin Öney Cankurtaran ve Erdoğan Toprak ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar eşlik etti. Toplantıya televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, haber koordinatörleri, haber müdürleri ve yöneticileri katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantı sonrasında yaptığı kısa açıklamada, “Medya dünyasıyla güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Onlar soru sordular, bende soruları büyük bir samimiyetle yanıtlamaya çalıştım. Konu ağırlıklı olarak referandumduö dedi.





"KONTROLLÜ DARBE"





Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi için "kontrollü darbe" dedi. "09.30'da darbe mi olur diye sordum ben kendilerine. Onlar da önceden deşifre oldular ifadelerini kullandılar. Demek ki bu onların önceden bu darbeden haberleri olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayrıca F...'cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor" diye konuştu.





"ÖZEL DOSYA"





15 Temmuz ile ilgili 'özel bir dosya' olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha sonra bu özel dosyaları aktarabileceğim bir toplantı yapabilirim. Bugünün konusu bu değil" dedi.





Kılıçdaroğlu 'Bylock'çu vekil iddiasını sürdürerek "İktidarda 120 - 180 'ByLock'cunun olduğu biliniyor. ByLock'cu vekilleri açıklasınlar" dedi.





ADİL ÖKSÜZ SORUSU





Kılıçdaroğlu, "Adil Öksüz'e GPS cihazını hangi devlet kurumu verdi?" diye sordu.





'ANKET' AÇIKLAMASI





Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:





Ciddi bir gizli 'hayır'cı kitle var. Bu kitle baskılar nedeniyle evet oyu vereceğini açıklıyor ama sandığa gittiğinde hayır oyu verecek. Sonuçta bir anayasa değişikliği oylanacak seçim değil. Seçmenlerin buna göre oy vermesini istiyorum. Bir partinin mutfağında hazırlanan bir anayasa toplumun anayasası olamaz. Kanaatim hayır çıkacağı yönünde.