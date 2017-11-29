Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu belgeleri nereden aldı? /29 Kasım 2017 16:50

Kılıçdaroğlu belgeleri nereden aldı?

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında açıkladığı belgelerin nasıl elde edildiğini açıkladı.

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Yandaş medyanın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelere 'sahte' demesine sert sözlerle karşı çıkan Yarkadaş, "Yandaş medya kendi okurlarına saygı göstermiyor. AKP yönetimi de kendilerine oy verenlerin akıllarıyla alay ediyor. Efendim bu belgeler nereden geldi? Şimdi bu belgelerin nereden geldiğini gösteriyorum." deyip cep telefonunu eline alan Yarkadaş "elimde göstermiş olduğum internet sitesi Man adasının resmi internet sitesidir. Man adası devletinin resmi internet sitesine giren herkes o ülkede kimin kimlerin kimlerle ticaret yaptığını öğrenebilir. gayet şeffaf bir şekilde bu siteye girip öğrenebilirsiniz. bakın burada ne yazıyor? Hemen göstereyim burada adı geçen firmaların yaptığı ticari işlemler var. Bu belgelerin arkasında komplo aramak bu belgeleri bir yerlere bağlamak meselenin özünü kaçırmaya yöneliktir. Sen yurt dışında imtiyazla vergi ödemeden para transferi yaptın mı? Yapmadın mı? Sana yurt dışından para geldi mi gelmedi mi? Sen yurt dışına para gönderdin mi göndermedin mi? Ayrıca bu paraların kaynağı nedir? Bunları konuşsun yandaş medya. AKP Genel başkan yardımcıları ne diyeceklerini şaşırmış haldeler. Birisi bunlar resmi belgedir diyor, diğeri ne var bunda ticaret yaptık diyor, Tayyip Erdoğan'ın avukatı bunların hepsi sahte diyor. Önce kendi aralarında karar versinler ne diyeceklerini... Yurt dışında eğer böyle bir para gelmişse o da ayrı bir tartışma konusudur. Onu da vergi uzmanları ve maliyeciler mutlaka masaya yatırmalıdır. Çünkü yurt dışından hiçbir ticari işlem yapmadan bir paranın gelmesi de kara para aklamanın mevzuatının ilgi alanına girer." ifadelerini kulland
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Belgeleri bakın nereden bulmuş

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