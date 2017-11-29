Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Gözler Steinmeier-Merkel-Schulz Görüşmesinde /29 Kasım 2017 16:44

Almanya'da Gözler Steinmeier-Merkel-Schulz Görüşmesinde

Berlin’de geçen hafta koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine yaşanan siyasi depremden sonra gözler Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in, Başbakan Angela Merkel ve SPD lideri Martin Schulz’la buluşucağı zirveye çevrildi.

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Steinmeier'in yarın Bellevue Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak toplantıda erken seçime gidilmeden nasıl bir hükümet kurulabileceğine ilişkin liderlerle görüş alışverişinde bulunacağı açıklandı. 70 yıllık tarihinde ilk kez bir seçim sonrasında neredeyse 2,5 aydır hükümet kurulamadığı için siyasi krizle karşı karşıya kalan Berlin’de, Birlik Partileri CDU/CSU ile SPD arasında ‘Büyük Koalisyon’ erken seçimi önleyebilecek son olanak olarak değerlendiriliyor.

Almanya, 2005-2009 arasında ve 2013’den bu yana Merkel liderliğinde ‘Büyük Koalisyon’ ile yönetilmişti. Birlik partileri ve SPD geçen günlerde yaptıkları toplantılarda, görüşmeler öncesinde genel hatları belirlediler. Angela Merkel, hedeflerinin SPD ile uzlaşarak koalisyon kurmak olduğunu açıkladı. Almanya'nın hareket kabiliyeti olan bir hükümete ihtiyaç duyduğunu söyleyen Merkel, SPD ile uzlaşı olmaması durumunda, azınlık hükümeti kurabileceğini de ima etti.

24 Eylül’de seçim akşamı muhalefete çekileceğini açıklayan SPD ise, oluşan kamuoyu baskısı sonucu ayak sürüyerek koalisyon görüşmelerine evet demeye hazırlanıyor. Sosyal Demokratların bir bölümü, erken seçime gitmenin veya muhalefette kalmanın partiye zarar vereceğini düşünüyor. Ancak büyük koalisyonun yenilenmesinin, son seçimde tarihinin en kötü sonucunu alan partinin toparlanmasına imkan tanımayacağını ve bu nedenle Birlik Partileri’nin kuracağı azınlık hükümetini dışardan desteklemenin daha iyi olacağını dile getirenler de var.

SPD'nin koalisyon için öne sürdüğü şartlar arasında zenginlerden daha fazla vergi alınması ve vergi kaçırmanın önüne geçilmesi bulunuyor. Partilerin eğitimde reform ve hızlı internet altyapısının genişletilmesi gibi başlıklarda ise anlaşabilecekleri tahmin ediliyor. İki taraf arasında yapılacak görüşmelerde pürüz çıkması veya SPD tabanının koalisyona onay vermemesi durumunda erken seçim veya çok düşük ihtimalle de olsa CDU/CSU'nun önderliğinde bir azınlık hükümetinin kurulması gündeme gelecek. Birlik Partileri ile SPD arasındaki görüşmelerin en erken Ocak ayında sonuca ulaşacağından yola çıkılıyor. Erken seçim kararı alınması durumunda ise, karar Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından imzalandıktan sonra 60 gün içinde seçime gidilecek
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