1 sterlinlik naylon şirkete özel kalemle para gönderilmesi ticaretmiş...

Paraların 1 sterlinlik naylon şirkete üstelik özel kalem müdürü gibi kişiler üzerinden gönderildiği belirtilirken AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan bunun ticaret olduğunu öne sürdü:

"Biz bu iddiayı zaten ciddiye almamıştık. Az önce izledik Kılıçdaroğlu'nu. Bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü, resmi işlemi belge diye sundu. Kılıçdaroğlu, istifa etmeli" dedi.





Bostancı: Elinde bir belge sallıyor, nedir bilmiyoruz

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise 'bu iddiaların ispat yeri CHP grubu değildir' dedi.





Bostancı şunlar kaydetti: