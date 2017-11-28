1 sterlinlik naylon şirkete özel kalemle para gönderilmesi ticaretmiş...

Paraların 1 sterlinlik naylon şirkete üstelik özel kalem müdürü gibi kişiler üzerinden gönderildiği belirtilirken AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan bunun ticaret olduğunu öne sürdü:
"Biz bu iddiayı zaten ciddiye almamıştık. Az önce izledik Kılıçdaroğlu'nu. Bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü, resmi işlemi belge diye sundu. Kılıçdaroğlu, istifa etmeli" dedi.
Bostancı: Elinde bir belge sallıyor, nedir bilmiyoruz
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise 'bu iddiaların ispat yeri CHP grubu değildir' dedi.
Bostancı şunlar kaydetti:
"Ne olduğunu bilmiyoruz, elde bir belge sallanıyor. Yani şu anda yapılacak herhangi bir yorum yok. Ama zaten bir tazminat davası açılmış. Bu fırsattır. Gidip elindeki belgeleri verecekler. Kendi aleyhine acılmış tazminat davası çerçevesinde gerçekliğin ortaya çıkması için elbette çaba göstermekle mükelleftir."
AK Partili Bostancı, CHP grup salonunda, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik atılan ‘istifa' sloganlarının sorulması üzerine de, "Bu işlerin ispat edileceği yer CHP grubu değildir" dedi.