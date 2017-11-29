Binali Yıldırıma kötü haber.. AB Vergi cennetlerine karşı harekete geçti

Son dönemlerde şirketlerin ve zengin kişilerin off-shore hesaplarda vergi kaçırma işlemlerinin ortaya çıkması üzerine AB ülkeleri, bu ülkelerde, yasal olmasına rağmen yasadışı faaliyetleri gizleyebilen paravan şirketlerin kurulmasına engel olmak için vergi cennetlerinin listesini yayınlamaya karar verdi.
Son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün bir vergi cennetindeki şirkete 2011’de gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra uluslararası para transferi mesajlarını ve dekontlarını ifşa etmişti.
Daha önce de uluslararası gazetecilik organizasyonu ‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri), ‘vergi cenneti’ Malta’da Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlu, dayısı ve yeğeniyle bağlantılı dokuz şirketin adını yayınlamıştı.
Avrupa Komisyonu’nda yaklaşık bir yıl süren müzakereler sonunda AB maliye bakanları, 5 Aralık günü bu konuda bir kara listeye onay verecek.
Ancak hükümetler, listeye hangi devletlerin gireceği ve yaptırımların neler olacağı konusunda görüş birliğine varmış değil.
Moscovici dün Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, “Üye ülkeleri, yıl sonundan önce vergi yasalarını Avrupa standartlarına uyumayı reddeden yönetimler hakkında bir Avrupa listesini onaylamaya çağırıyorum” dedi.
Finansal belgeleri ortaya çıkaran ‘Panama Belgeleri’ ve benzer açıklamaların ardından oluşan kamuoyu baskısıyla AB hükümetleri ortak bir kara liste oluşturmayı kabul etmişti.
Tüm dünyada 92 yönetimin ‘vergi şeffaflığı, zararlı vergi adetleri ve mali konularda’ işbirliği gibi alanlarda standartlara uyup uymadıkları denetlendi.
Moscovici, bazı ülkelerin AB’den gelen baskı üzerine vergi mevzuatlarını değiştirdiğini ve 92 hükümetin yarısının 2018 yılında aynı bu yola gitme sözü verdiğini söyledi.
AB’nin kara listesine kaç ülkenin gireceği bilinmiyor. Tam uyum göstermeyen ancak vergi kurallarını değiştirmeyi kabul edenlerin adları bir ‘gri listede’ yer alabilir ve gizli tutulabilir.
Moscovici, komisyonun yaptırımlarının bu ülkelere verilen AB mali yardımı üzerinden uygulanmasını önereceğini söyledi.
“Komisyon ağır ve zorlayıcı yaptırımlar önerecektir” diyen Moscovici, AB bütçesinden, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan listeye giren ülkelere verilen mali yardımın dondurulacağını söyledi.