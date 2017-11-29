Binali Yıldırıma kötü haber.. AB Vergi cennetlerine karşı harekete geçti

Son dönemlerde şirketlerin ve zengin kişilerin off-shore hesaplarda vergi kaçırma işlemlerinin ortaya çıkması üzerine AB ülkeleri, bu ülkelerde, yasal olmasına rağmen yasadışı faaliyetleri gizleyebilen paravan şirketlerin kurulmasına engel olmak için vergi cennetlerinin listesini yayınlamaya karar verdi.

Son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün bir vergi cennetindeki şirkete 2011’de gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra uluslararası para transferi mesajlarını ve dekontlarını ifşa etmişti.

Daha önce de uluslararası gazetecilik organizasyonu ‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri), ‘vergi cenneti’ Malta’da Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlu, dayısı ve yeğeniyle bağlantılı dokuz şirketin adını yayınlamıştı.





Avrupa Komisyonu’nda yaklaşık bir yıl süren müzakereler sonunda AB maliye bakanları, 5 Aralık günü bu konuda bir kara listeye onay verecek.





Ancak hükümetler, listeye hangi devletlerin gireceği ve yaptırımların neler olacağı konusunda görüş birliğine varmış değil.











