KHK mağduru engelli doktorun feryadı





Kamudan ihraç edildiği için işyeri hekimliği de yapmasına izin verilmeyen 45 yaşındaki Doğramacıoğlu, 2.5 yıldır iş bulamıyor. Zor şartlarda hayatına devam eden KHK mağdurlarında biri olan Doğramacıoğlu, İnstagram üzerinde el işi takılar yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.



KHK mağduraları için twitter üzerinde yapılan kampanyaya katılan Doğramacıoğlu’nun ‘TomrisHan4’ kullanıcı adıyla yazdığı mesaj ise yaşadığı mağduriyeti özetledi.

Doğramacıoğlu şu ifadeleri kullandı: “Ben 2 farklı kanserle mücadele ederken eşimle birlikte ıhraç edildik ve Downlu bir kızımız var. Engelli yavrumla çok zor günler yasadık. 2,5 yıl iş bulamadık. Soykırıma uğradık. Hakkımızı helal etmiyorum sen hakkımızı al Allah’ım . KHKlarGitmeden AdaletGelme”









Doğramacıoğlu 7 Kasım 2018’de Radyo Sputnik’te Yavuz Oğan’ın konuğu olmuştu. Programda 5 dakika konuşan Doğramacıoğlu yaşadığı süreci özetle şöyle anlatmıştı.





‘Dernek üyeliğinden ve Bank Asya’dan dava açıldı’

“Hakkımda süren bir dava var. Suçlama darbeden 9 ay önce kapatılmış sağlık derneği üyeliği ve Bank Asya’da hesabımın olması. Ben kanser tedavisi gören ve beraberinde pek çok hastalıkları olan engelli bir doktor anneyim. 45 yaşındayım 12 yaşında Down sendromlu bir kızımız var. Downlu kızım 9 yaşındayken, bana en kötü huylu meme kanseri tanısı koyuldu. 2015 yılından beri yaklaşık 3,5 yıldır meme kanseri ve rahim ağzı kanseri tedavisi görüyorum. Eşimle birlikte 2016 yılında Aile hekimliğinden ihraç edildik. Halen yargı süreci devam ediyor.”





‘Engelliyim ama aktif çalışamadığım için emekli olamadım’

“Meme kanseri ile birlikte başka hastalıklarım da olduğu için Devlet Hastanesi Sağlık Kuruluna girdim bana yüzde 68 engel raporu düzenlendi. Engelli olarak çalışma sürem emeklilik için yetiyordu. 2 kez başvurdum ancak engelli emekliliği için aktif çalışan olmak gerekiyormuş aktif çalışmadığım için emekli olamadım.”





‘İşyeri hekimliği sınavını kazandım sertifikalar onaylanmadı’

“Bu sırada kendime bir iş imkanı olur diye çok zor olduğunu bildiğim işyeri hekimliği sınavına çalıştım. Bazı ihraç edilmiş doktorlar işyeri hekimliği yapıyorlardı. Gecemi gündüzüme kattım Aralık 2017 deki işyeri hekimliği sınavından, çok zor olan bir sınavdan 80 alarak geçtim.Bu sevincim de yarım kaldı ve benim gibi KHK ile ihraç edilen hekimlerin sertikaları onaylanmadan askıya alındı.”





‘Biz doktorlara ve tüm KHL’lılara yapılan bir sivil ölüm şeklidir’

“Doğal taş tespih ve takı yapıp satmaya başladım. Uzmanlık eğitimi yapan gelecekte bilim adamı olacak yüzlerce kişi eğitim gördüğü yerlerden atıldı. Biz doktorlara ve tüm KHL’lılara yapılan bir sivil ölüm şeklidir.”