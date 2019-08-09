KHK TV on binlerce mağdurun sesi olacak

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Kanun Hükmünde Kararname ( KHK) ile memuriyetten ihraç edilenler bir araya gelip televizyon kurdu.





Sosyal medya platformları ve Youtube’da yayın yapacak olan KHK TV’nin genel yayın yönetmeni kendisi de bir KHK mağduru olan Prof. Dr. Haluk Savaş.





KHK TV'nin yayın yönetmenliği görevini Prof. Dr. Haluk Savaş üstlendi.





Yayın kurulunda ise bir öğretmen, bir uçak mühendisi, TRT ve AA’dan çıkarılan iki gazeteci ve kızıyla birlikte çektiği video ile gündeme gelen hâkime Sevil Yılmaz bulunuyor.







Bold Medya'nın haberine göre ihraç edilenlerin sesi olmayı amaçlayan KHK TV ilk yayınında inşaat mühendisi Özgür Karagedik’in hikâyesine yer verdi.





"GEZİCİ", "TERÖRİST" DİYE FİŞLEMİŞLER





679 sayılı KHK ile 6 Ocak 2017’de İŞKUR’dan ihraç edilen Özgür Karagedik çalıştığı il müdürlüğünde nasıl fişlendiğini anlattı.

Karagedik, “Atıldığım sırada çalıştığım il müdürlüğünde KESK üyesi tek kamu personeliydim. Genel müdürlük Gezici olduğumu söyledi. Bu şekilde benim terörist olduğumu, Gezici olduğumu anlamışlar. Fişlemişler, güzel fişlemişler.” dedi.

15 TEMMUZ MUHALİFLERİ İHRAÇ İÇİN BİR FIRSAT OLDU

Darbeden yaklaşık bir yıl önce 2015 yılı yazında AKP il başkanlığındaki bir listede isminin olduğunu öğrenen Karagedik, “15 Temmuz kontrollü bir darbe miydi, değil miydi? bilmiyorum. Yargılamaları hâlâ devam ediyor. Fakat AKP’nin özellikle muhalifleri, özellikle KESK’leri ihraç etmek için çok güzel fırsat yakaladığını düşünüyorum.” diye konuştu.

"ANNEM-BABAM CHP ÜYESİ"



Özgür Karagedik anne-babasının CHP’li olduğunu söyleyerek ailesinin kökenini de anlatıyor: “CHP’li bir aileyiz. Annem-babam CHP üyesi. Siyasi gerekçelerle ihraç edildiğimi düşüyorum. Dönüşümün de siyasi yollarla olacağını düşünüyorum. İnşaat mühendisliği yapabiliyorum diye düşünüyordum. Şansa bakın sektörü krize girdi. Şu dönem ihraç edilmek kötüymüş, kriz döneminde ihraç edilmek daha kötüymüş.”

KARAGEDİK: "AKP BENİ TERÖRİST YAPTI" DEMEKTEN KORKMAYIN!

Özgür Karagedik, KHK mağduru olarak korkmadan nasıl mücadele edeceklerini ise şöyle dile getirdi: “Nasıl mücadele edeceğiz? Bir defa korkmayacağız. Bunlar bizim başımıza muhalif olduğumuz için geldi. Bunlar bizi susturmak için yapılıyor. Susmamamız lazım. Ne iş yapıyorsunuz diye sorduklarında ‘vatan hainiyim, teröristim, çünkü AKP beni terörist yaptı, adımı Resmi Gazete’de yayınladı’ deyin. Utanmayın bundan. Siz suçlu değilsiniz.”

İnşaat sektörü krize girdiği için mesleğini yapamadığını belirten Karagedik, "Umut" isimli gazeteyi kurarak sesini daha fazla insana duyurmayı amaçladığını ifade etti.





