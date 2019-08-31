Ahmet Altan Dünya TT listesine girdi

Gazeteci yazar Ahmet Altan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandı. Savcı, darbe ile suçladığı Altan hakkında ortaya kanıt koyamadı. Altan, Yargıtay'ın "hak ihlali" kararına rağmen tahliye edilmedi.



"Subliminal mesaj" komedisi ile 1000 gündür özgürlüğünden mahrum edilen Altan için AST bir kampanya başlattı. AST'nin hazırladığı basın açıklamasında "Türk hükümetini hukukun üstünlüğüne uymaya ve Ahmet Altan’ın keyfi hapis cezasını sonlandırmaya çağırıyoruz." denildi.

Sosyal medyada #FreeAhmetAltan ve #AhmetAltanaÖzgürlük etiketlerine rekor destek geldi. Altan'ın özgürlüğüne kavuşması için başlatılan kampanya birkaç saat içersinde dünyada TT listesine girdi. AST, hapishanelerdeki düşünce suçluları ve gazeteciler için de özel bir video hazırladı. Video 7 saatte 22 binden fazla izlendi.

AST, tüm insan hakları savunucularını @silencedturkey adlı twitter hesabından ve kurumun www.silencedturkey.org adlı internet sitesinden kampanyaya destek vermeye çağırıyor.











