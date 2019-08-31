Dünya Bankası'ndan Çin'e soruşturma 'Kredi Toplama kampları için mi alındı '

Dünya Bankası tarafından Çin'e verilen 50 milyon dolarlık kredinin ülkedeki Uygur Türklerine karşı baskı amaçlı kullanıldığı iddia edildi. Dünya Bankası yaptığı yazılı açıklamada, verdikleri kaynakların eğitim dışında herhangi bir amaçla kullanıldığına dair bir gösterge bulunmadığını ancak dosyayı yeniden incelemeye alacaklarını kaydetti.





DİKENLİ TEL, BİBER GAZI SİLAHI ALINDI





Euronews'te yer alan habere göre, ABD merkezli Foreign Policy dergisinde yer alan iddiaya göre Çin, Dünya Bankası'ndan aldığı 50 milyon dolar değerindeki krediyi dikenli tel, biber gazı silahı ve kurşun geçirmeyen yelek gibi malzemeler satın almak için kullandı. Ancak dergi bu satın almaların, program kapsamında elde edilen parayla mı yoksa başka finansmanlar sayesinde mi yapıldığının kesin olmadığını belirtti.





'YENİDEN İNCELEME BAŞLATILACAK'





Dünya Bankası ise iddiaya yanıt olarak yayımladığı bildiride, "Dünya Bankası tarafından verilen kaynakların, projenin finansmanı sözleşmesi kapmasının dışında kullanıldığına dair herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi. Banka, buna rağmen konu hakkında yeniden bir inceleme başlatacaklarını ve gerekmesi durumunda önlem alacaklarını açıkladı.Amerika Birleşik Devletleri Kongresi üyeleri James McGovern ve Marco Rubio, geçtiğimiz günlerde Dünya Bankası başkanı David Malpass'a gönderdikleri bir mektupla Çin'e verilen kredi konusunda endişelerini dile getirmişti.2015 yılında onaylanan söz konusu kredi, azınlıkların hayat kalitesini artıracak meslek eğitim kuruluşlarında kullanılması amacıyla verilmişti.İnsan hakları dernekleri, Çin'in Müslüman azınlığı olan Uygur Türklerine karşı ülkede çok sert bir baskı politikası takip edildiğini ve yaklaşık bir milyon kişinin kendi rızaları dışında kamplarda tutulduğunu belirtiyor. Pekin ise bu kampları, İslamcı radikalizmin durdurulması amacıyla kurulmuş birer "mesleki eğitim merkezi" olarak adlandırıyor.



