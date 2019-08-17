KHK mağduru doçent meydan okudu: Niçin korkacağım?

Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Elife Hatun Kılıçbeyli, KHK TV’de yaşadıklarını anlattı. Kendine yaşatılan hukuksuzluklara meydan okudu.





KHK TV , Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin yayımladığı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile sivil ölüme mahkûm karartılanların hikâyelerini aktarmaya devam ediyor.





Doç. Dr. Elife Hatun Kılıçbeyli (soldan 2'nci), Adana KHK Mağdurları adına hazırlanan beyannameyi okumuştu.





KILIÇBEYLİ: BANA KORKUYOR MUSUN? DİYORLAR, NİYE KORKACAĞIM?





Çukurova Üniversitesi'nden Doç. Dr. Elife Hatun Kılıçbeyli, “Bana korkuyor musun? diyorlar. Neden korkacağım. Ben Fransız işgaline karşı savaşmış dedelerin torunuyum. Şu anda da aynı ruhu taşıyorum. Bir ucum Gavurdağlı, bu da bana cesaret veriyor. Biz bütün aile ve sülale olarak şunu söyleriz: Kim korkar hain kurttan” diyor.





İşte Elife Hatun Kılıçbeyli’nin hikâyesi…







