Diyarbakır'da 'kayyım' protestoları sürüyor

Lise Caddesi’nde saat 11:00’de toplanan HDP Milletvekilleri ile eylemciler saat 14:00’yapılması planlanan basın açıklamasına kadar oturma eylemi gerçekleştirmeye başladı.







Diyarbakır’ın görevden alınan Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı alana geldiğinde alkışlarla karşılandı. Şarkılar söyleyerek ve sloganlar atarak bekleyişini sürdüren kitlenin etrafına polis barikatı çekildi.





‘KÜRTLERE LEGAL SİYASET YOLU KAPATILIYOR’





Kayyımlara karşı başlatılan eylemde ortak açıklama yapan 10 dernek ve parti, belediye eşbaşkanları göreve dönünceye kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.





“İrademe Dokunma” pankartının açıldığı eylemde, ilk olarak HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer konuştu. Ortak açıklama ise Türkçe ve Kürtçe olarak okundu.





Devrimci Demokrat Kürt Derneği (DDKD) yöneticisi Abdulhay Okumuş, kayyım atanan belediyelere ilişkin 1 Nisan günü, Diyarbakır Valiliği’nin, 8105 sayılı yazısı ile, ayrıca 7 Ağustos tarihli 18901 sayılı başvurusu ile İçişleri Bakanlığından belediye başkanı Selçuk Mızraklı’nın görevinden alınması talebi ile sabit olduğunu söyledi.





DBB Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı’nın henüz göreve başlamadan kayyım atanma talebi yazısında yalan ve iftiranın yer aldığını ve eşbaşkanlık sisteminin suç olarak gösterilmeye çalıştığını söyleyen Okumuş, “Uygulanan bu zorbalıkla Kürtlere legal sivil siyaset yapma yolunun kapatılması planı olduğu açıktır. Çok iyi bilinmelidir ki bu plana izin vermeyeceğiz. Meşru zeminde bu planı bozacağız” diye konuştu.





Okumuş son olarak AKP-MHP iktidarının millet iradesinin gaspına ve sivil darbeye hayır dediklerini ve Eşbaşkanların göreve dönünceye kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.





Okumuştan sonra Kürdistan Komünist Partisi Meclis Üyesi Emel Çiftyürek de metni Türkçe okudu.Basın açıklamasından sonra 5 dakika oturma eylemi yapıldı, daha sonra eylem sona erdi.