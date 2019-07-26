Traji-komik kayyım yolsuzluğu

31 Mart Mahalli İdaraler Genel Seçimi'nde Diyarbakır'ın Sur ilçe belediye başkanlığını Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayının kazanmasından sonra geçmiş dönem faturalarını inceleyen belediye yönetimi, zırhlı Mercedes için 110 bin liraya 4 adet lastik alındığını fark etti.





Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre, Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin söz konusu alımı doğrulayarak, belediyeye ait zırhlı araç olmadığı için alınan lastikleri ne yapacakları hakkında henüz karar vermediklerini söyledi.







KAYMAKAM BİLAL ÖZKAN ALDIRDI





110 bin liralık zırhlı araç lastiklerini merkez Sur Belediyesi'nde 2016 yılında kayyım olarak atanan ilçe Kaymakamı Bilal Özkan’ın aldırdığı ifade edildi.





Belediyede zırhlı araç olmadığı için depoda bulunan lastikler için karar veremediklerini söyleyen Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin, “Zırhlı Mercedes için alınmış lastikler ama bizde ne zırhlı araç ne de Mercedes var. Bu lastikleri ne yapacağımız ile ilgili daha karar veremedik.” dedi.



