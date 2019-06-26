Diyarbakır'da kayyım rezaletinin sonu gelmiyor

Diyarbakır’da çocukların bisiklet kullanımını teşvik etmek için belediyeye verilen 3 bin 282 adet bisikletin kayyım tarafından yandaş kurumlara dağıtıldığı ortaya çıktı. Bisiklet verilen kurumların arasında kaymakamlıklar ile İmam Hatip Derneği, Yetimler Vakfı, Anadolu Gençlik Vakfı, Tuğva Vakfı, İl Müftülüğünün bulunuyor.







Sağlık Bakanlığı, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla “Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği standartlarda bisiklet yolu ve paylaşım sistemi yapan yerel yönetimler, eğitim kurumları, üniversiteler ve okullara bisiklet dağıtımı yapıyor. Hayata geçirilen projeyle bakanlık, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 3 bin 282 bisiklet gönderdi. Hedef grup çocuklara dağıtılması gereken bisikletlerin, Kayyım Cumali Atilla tarafından yandaş kurumlara dağıtıldığı ortaya çıktı.





3 BİN 281 BİSİKLETİN DAĞITILDIĞI KURUMLAR





DBB Özel Kalem Müdürlüğüne 720 adet, Sosyal Hizmet Daire Başkanlığına 150 adet, DBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına 359 adet, DBB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına 301 adet, Kayapınar Kaymakamlığına 100 adet, Bağlar Kaymakamlığına 100 adet, Eğil Kaymakamlığına 30 adet, Sur Kaymakamlığına 200 adet, İmam Hatip Derneğine 120 adet, Yetimler Vakfına 50 adet, Anadolu Gençlik Vakfına 20 adet, Tuğva Vakfına 500 adet, Yenişehir Belediyesine 130 adet, 16. MKNZ. Tugay Komutanlığına 10 adet, İl Müftülüğüne 100 adet, Şehit Aileler Derneğine 284 adet, İlim Yayma Cemiyetine 10 adet, Engelliler Spor Kulübüne 25 adet bisiklet verildi.