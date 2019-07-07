Samanyolu Haber /Gündem / Sadece 51 gün görev yaptı... İstanbul kayyımından inanılmaz harcama ve işe alım rekoru /07 Temmuz 2019 10:03

Sadece 51 gün görev yaptı... İstanbul kayyımından inanılmaz harcama ve işe alım rekoru

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun 31 Mart'ta 26.7 milyar TL olduğunu, 23 Haziran itibarıyla bu rakamın 30 milyar TL'ye çıktığını aktardı. Zeyrek 3 milyar 300 milyon yeni borç, 1 milyar 700 milyon harcama yapıldığını, 2 bin 500 kişinin de istihdamının sağlandığını belirtti.

SHABER3.COM

Gazeteci Deniz Zeyrek, Sözcü gazetesinde bugün yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 51 gün vekalet eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yönetiminde yapılan harcamaları yazdı.

Zeyrek bu dönemde, 3 milyar 300 milyon yeni borç, 1 milyar 700 milyon harcama yapıldığını, 2 bin 500 kişinin de istihdamının sağlandığını söyledi.

Zeyrek yazısında, "Biraz araştırınca gördüm ki boş durmamışlar. Örneğin 31 Mart'ta 82 bin olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel sayısı 23 Haziran'dan önce 84 bin 500'e çıkmış. Yani apar topar 2 bin 500 kişi istihdam edilmiş. Belediyenin borçları toplamı 31 Mart'ta 26.7 milyar TL idi. 23 Haziran itibarıyla bu miktar 30 milyar TL'ye çıkmış. Yani arada 3 milyar 300 milyon lira daha borçlanılmış. Belediyenin gelir gider tablosuna bakıldığında anlaşılıyor ki, harcamalarda da frene basılmamış. 16 Haziran günü belediye kasasından 1 kalemde 1.7 milyar TL çıkmış. Sadece yeni istihdam, borçlanma ve harcama miktarları bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarından son ana dek yararlanıldığını gösteriyor. İnşallah, o paralar yandaşların çıkarı için değil, İstanbul halkına hizmet için harcanmıştır. Bu arada İmamoğlu iyi ki o verileri yedeklemiş. Yoksa bu değişimleri bu kadar kısa sürede anlamak imkansız olurdu" ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sadece 51 gün görev yaptı... İstanbul kayyımından... Sonraki Haber >>

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:35:10