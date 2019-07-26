AKP'de tek mevzu Ali Babacan

T24 yazarı Mehmet Tezkan, bugünkü yazısında AKP cephesinin tek mevzusunun, "Babacan'dan lider olur mu, olmaz mı?" tartışması olduğunu belirtti. "Siyasetin gidişatı, AKP'nin rotası, Erdoğan'ın yazgısı Babacan'ın yeni kurulacağı partinin elinde" diyen Tezkan, AKP ve MHP'nin mevcut sistemi hesap/kitap hatası yaparak getirdiğini, getirilen sistemin de güçlü lider, kariztmatik lider partisi dönemine son verdiğini belirterek, bu durumun da ittifakları zorunlu kıldığını belirtti.







Mehmet Tezkan'ın "Babacan'dan lider olur mu, olmaz mı?" başlıklı yazısı şöyle:





Yaz sıcağında ağır ağır kaynamaya başlayan, kışa doğru fokurdaması beklenen AKP cephesinin tek mevzu bu; Babacan'dan lider olur mu, olmaz mı?..





Kimi, olmaz diyor...





Kimi, “Yeni kurulacak parti lider partisi olmayacak ki” savıyla bu tartışmayı anlamsız buluyor...Kimi de, AKP'de yola böyle çıktı, lider partisi değil ekip partisi olacağız dediler ama sonunda lider partisi oldu diyerek paçaları sıvamayın uyarısı yapıyor...





Bir başkası ise; retoriği güçlü olmayan toplumda karşılık bulamaz teziyle cepheyi genişletiyor...Kim ne derse desin gerçek şu; siyasetin gidişatı, AKP'nin rotası, Erdoğan'ın yazgısı Babacan'ın yeni kurulacağı partinin elinde...





AKP'ye gönülden bağlı olan yazarlar/çizerler karalama, aşağılama, itibarsızlaştırma kampanyasına başladılar bile... Düne kadar 2002-2007 dönemine hatta 2011'e kadar uzanan yıllara methiyeler düzenler, bugünlerde “Babacan IMF politikalarını uygulamaktan başka ne yaptı” demez mi?Ondan lider olmaz kampanyasının düğmesine anında bastılar...





Ama şunun farkında değiller galiba...





Lider partisi dönemi bitti...





Lider partisi dönemini bitiren AKP/MHP ittifakı oldu... Oysa ikisi de güçlü lider partileri...Tek adam partileri...Ama öyle bir sistem getirdiler ki, istemeyerek (bence hesap/kitap hatası yaparak) güçlü lider, karizmatik lider partisi dönemine son verdiler...





Nasıl mı?





Kurdukları Türk usulü başkanlık rejimine göre, iktidar olmak için yüzde 50 +1 oy gerekiyor... Bu da ittifakları zorunlu kılıyor... İster istemez, parti genel başkanının önemi azalıyor... İttifakın adayı genel başkanların önüne geçiyor... Belagatı üçlü genel başkan dönemi kapandı artık...Bir de şu var... Son seçim bize şunu da gösterdi…





Belki Türkiye artık güçlü lider figüründen sıkıldı...





Belki Türkiye artık Osmanlıdan kalan patrimonyal düzeni istemiyor...





Belki Türkiye artık patrimonyal bürokrasi anlayışını kaldıramıyor...





Belki Türkiye artık başında 'baba' istemiyor...





Belki Türkiye artık bizim partilerimiz de İngiltere'deki, Almanya'daki, İtalya'daki partiler gibi olsun istiyor...





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Hal buysa, Babacan'ın lider elbisesi giymesine gerek yok... Genel başkan olarak siyaseti iyi okuması yeter... Belli, ilk seçimde Erdoğan'la Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday yarışacak... Partiler ikinci planda kalacak... Partilerin genel başkanları 'seçici' konumda olacak...





Bu sebeple Babacan'dan lider olur mu olmaz mı tartışmasının anlamı yok!...