Katar krizinde flaş gelişme ..13 maddelik talep listesi verdiler

Katar'a ‘terörizmi desteklediği' gerekçesiyle yaptırımlar uygulamaya başlayan 4 Arap ülkesi, Doha'ya, aralarında Katar'daki Türkiye'nin askeri üssünün kapatılması talebinin de yer aldığı 13 maddelik bir liste yolladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Kuveyt gibi ülkelerin, Katar'dan talepleri gün yüzüne çıkmaya başladı.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez bölgesindeki Arap ülkeleri, Katar'a yolladığı listede Türkiye'nin ülkedeki El Rayyan Askeri Üssü'nü kapatılmasını da talep etti.

Söz konusu maddede şu ifadelere yer verildi: "Yakın zamanda kurulan Türkiye'nin askeri üssünü kapatın. Katar toprakları içinde Türkiye'yle askeri iş birliğine son verin."









Listede ayrıca Katar merkezli ve uluslararası yayın yapan Al Jazeera televizyonunun kapatılması, Yemen'de hükümete karşı savaşan Şii Husilere mali desteğin kesilmesi, İran ile diplomatik ilişkilerin dondurulması, terör örgütü olarak kabul edilen grup ve hareketlere maddi desteğe son verilmesi gibi maddeler de yer alıyor.

Bu örgütler Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide, Nusra ve Hizbullah olarak sıralanıyor.





10 GÜN SÜRE VERİLDİ





Listedeki taleplere uyulması için Katar'a 10 gün süre verildi.





Öte yandan listenin Doha'ya, Kuveyt aracılığıyla ulaştırıldığı kaydedildi.