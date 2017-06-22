Katar'da görev yapacak askerler bugün yola çıkıyor













TSK'ya mensup 25 asker ve 5 zırhlı araç, Katar'a gitmek üzere bugün yola çıkacak. Katar'da halihazırda 88 Türkiye askeri bulunuyor. İlk kafilenin gitmesiyle Katar'daki Türkiye askeri sayısı 113'e çıkacak.



Katar'a gidecek araçların hafif zırhlı ve değişik tip tekerlekli araçlar olacağı, bunlar içinde tank bulunmayacağı öğrenildi. İleri aşamada Katar'a gidecek asker sayısının bini bulabileceği öne sürülüyor. Aynı şekilde hava unsurlarının da Katar'a konuşlanması öngörülüyor.

'TATBİKAT HİÇBİR ÜLKEYİ HEDEF ALMAYACAK'





Türkiye askerinin Katar'a ulaşmasından sonra Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri ortak tatbikat da yapacak. Tatbikatın Ramazan Bayramı'ndan sonra gerçekleşmesi bekleniyor.





Yetkililer, tatbikatın Körfez'deki hiçbir ülkeyi hedef almayacağını aksine tüm bölgenin güvenliği için yapılacağına dikkat çekiyor. Körfez krizinin ardından yapılan Katar'la askeri işbirliği anlaşmaları, TSK unsurlarının Katar Silahlı Kuvvetleri'ne askeri eğitim vermesini ve ortak tatbikat yapılmasını içeriyordu.