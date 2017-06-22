Samanyolu Haber /Gündem / 5 zırhlı araç ve 23 asker daha Katar'da /22 Haziran 2017 15:52

5 zırhlı araç ve 23 asker daha Katar'da

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) 23 Türk askerinin 5 zırhlı araçla Katar'a girdiğini açıkladı.

SHABER3.COM

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 08.00'de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha'ya intikali tamamlanmıştır. Bundan sonra da faaliyetler planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilecektir" denildi.

KATAR'DA TOPLAM 113 TÜRK ASKERİ OLDU

Katar’da hâlihazırda 88 Türk askeri bulunuyordu. İlk kafilenin gitmesiyle Katar’daki Türk asker sayısı 113’e çıktı. Katar’a gidecek araçların hafif zırhlı ve değişik tip tekerlekli araçlar olacağı, bunlar içinde tank bulunmayacağı daha önce açıklanmıştı.

İleri aşamada Katar’a gidecek asker sayısının bini bulabileceği öne sürülüyor. Aynı şekilde hava unsurlarının da Katar’a konuşlanması öngörülüyor.

BAYRAMDAN SONRA ORTAK TATBİKAT

Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri ortak tatbikat da yapması planlanıyor.
<< Önceki Haber 5 zırhlı araç ve 23 asker daha Katar'da Sonraki Haber >>

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:45:38