Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD'den Sosyal Medya yasağı /23 Haziran 2017 09:19

IŞİD'den Sosyal Medya yasağı

IŞİD, istihbarat servislerinin içine sızdığı gerekçesiyle üyelerine sosyal medyayı kullanmayı yasakladı

IŞİD'den Sosyal Medya yasağı


İngiltere'nin internetten yayın yapan gazetesi Independent'a göre IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) yabancı istihbarat servislerinin örgüte sızdığı gerekçesiyle üyelerine sosyal medyayı kullanmayı yasakladı.

Irak ve Suriye'de yerel güçler ile işbirliği yapan uluslararası koalisyon birliklerinin operasyonları IŞİD'in toprak kaybetmesine sebep olurken örgüt yayınladığı bir açıklamada 'militanların dikkatsiz online davranışları yüzünden hayatını kaybeden çok sayıda örgüt üyesi olduğunu' kaydetti.
 
'Yabancı ajanların örgüte dair sırları öğrenmek için IŞİD'e online kanallardan sızdığının' kaleme alındığı açıklamada, 'IŞİD askerlerinin sosyal medyayı kullanmasının büyük tehlike içerdiği' belirtildi.
 
Açıklamada ayrıca 'bu sitelerin Allah'ın düşmanları tarafından icat edildiği, gece ve gündüz bu sitelerin takip edildiği' aktarıldı.
 
IŞİD, 'sosyal medya yüzünden çok sayıda merkezin yok edildiğini, bu yüzden bundan sonra bu sitelerin kullanılmasının tamamen yasak olduğunu' açıkladı.
 
Independent'a göre 14 Mayıs'ta İngilizce ve Arapça yayınlanan uyarı, örgütün gizli haberleşme kanalları üzerinden dağıtıldı.
 
 
 
IŞİD'in bu zamana kadar örgüte üye kazandırmak için interneti ve sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmış olması uyarıyı dikkat çekici kılıyor.
 
En son İngiltere Başbakanı Theresa May özellikle teknoloji şirketlerine yüklenerek IŞİD ile sosyal medyada ve online kanallarda daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini dile getirmişti.
 
ABD Askeri Akademisi'nde bulunan Terörizm ile Mücadele Merkezi'nden (CTC) araştırmacılar ise IŞİD militanlarının istemeden de olsa internetteki faaliyetleri yüzünden kendilerini ele verdiklerini dile getiriyor.
 
Haziran 2015'te bir militanın online iletisi ile beraber coğrafi konumunu açık etmesi üzerine Amerikan istihbarat servisinin çalışması aracılığıyla militanın bulunduğu merkez hava saldırısıyla yok edilmişti.
 
CTC analistleri yayınlanan uyarının örgütte bir liderlik, otorite ve kontrol sıkıntısı olduğuna işaret ettiğini söylüyor.
 
En son Irak ordusu, Salı günü Musul'daki Eski Kent'te "IŞİD'in son kalesi" olarak nitelendirilen bölgeyi kuşattığını açıklamıştı.
 
Irak Başbakanı Haydar el İbadi ise IŞİD'in Musul'daki Nuri Camii'ni ve ünlü yatık minaresini havaya uçurmasının örgütün yenilgisinin bir ilanı olduğunu söyledi.
 
Ordu birlikleri örgüt militanlarıyla sokak sokak savaşarak ülkenin en büyük ikinci kentini 3 yıl sonra geri almaya çalışıyor.
 
Irak ordusuyla beraber Kürt peşmerge güçleri, Şii savaşçılar ve Sünni Arap gruplar, ABD liderliğindeki koalisyonun desteğiyle Musul'un geri alınması için geçen yıl 17 Ekim'de harekât başlatmıştı
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