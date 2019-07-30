CHP'den başkanlara ültimatom: Akrabalar istifa ettirilecek

Sarıkaya'nın "Akrabalar derhal istifa edecek" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:







Yerel iktidarın agˆırlıklı bo¨lu¨mu¨nu¨ ele gec¸iren CHP ic¸in en bu¨yu¨k sorunun istihdamın olacagˆını daha o¨nce belirtmis¸tim.

Yanılmamıs¸ım, ilk patlagˆı da artı sıra vermeye bas¸ladı.

O¨nce Karaburun Belediye Bas¸kanı’nın kendini belediye s¸irketine ataması geldi.





Onu Torbalı Belediye Bas¸kanı’nın ogˆlunu genel mu¨du¨r yardımcısı yapması takip etti.

Durmadı ardı da geldi...

Safranbolu Belediye Bas¸kanı kardes¸ini, Seyhan Belediye Bas¸kanı’nın da damadını O¨zel Kalem Mu¨du¨ru¨ olarak atadıkları belirlenirken, Menderes Belediye Bas¸kanı’nın da amcasının ogˆlunun es¸ini aynı go¨reve getirdigˆi belirlendi.





Menemen Belediye Bas¸kanı’nın da halasının es¸ini bas¸danıs¸man yaptıgˆı ortaya c¸ıktı.

AK Partili Bursa Bu¨yu¨ks¸ehir Bas¸kanı’nın da tu¨m s¸irketlerine kendisini atadıgˆı so¨ylenebilir, ancak CHP ac¸ısından farklı olan gec¸mis¸ten bu yana agˆır s¸ekilde eles¸tirdigˆini bugu¨n kendisinin yapıyor olmasıdır sorun.

Dikkat edilirse, akraba, es¸ dosta c¸ıkar sagˆlama, kısaca nepotizmin ortaya c¸ıktıgˆı yerlerin c¸ogˆunlugˆu da o¨yle yeni alınmıs¸ belediyeler degˆil.

Torbalı, Karaburun ve Menderes CHP’li kadrolar tarafından on yıllardır yo¨netilen I·zmir’de...

Paradoks ise hafta sonu biten Afyonkarahisar’daki Belediye Bas¸kanları kampında CHP lideri Kılıc¸darogˆlu’nun bu konudaki uyarısına kars¸ın go¨revlendirmelerin devam etmesinde...





CHP Genel Bas¸kan Yardımcısı Seyit Torun, kamp sırasında sosyal medyaya Torbalı olayı du¨s¸u¨nce anında Belediye Bas¸kanı’na “Ogˆlunuz derhal belediyeden istifa edecek” demis¸.

Digˆerlerini de benzer s¸ekilde uyarmıs¸...

Ancak CHP’deki kaygı, bunun bas¸ka yerlere de nu¨ksetmesi.





I·ki adımlı önlem





O nedenle iki adımlı uygulamanın devreye alınması kararlas¸tırılmıs¸.

I·lk olarak Seyit Torun bas¸kanlıgˆındaki bir heyet Anadolu’yu gezerek belediyelerle konuyu masaya yatıracak, varsa yakın akraba bunların hepsinin go¨revlerinden alınması konusunda belediye bas¸kanları dogˆrudan uyarılacak.





Bu amac¸la Genel Merkez bu¨nyesinde de I·zleme Koordinasyon Merkezi adı altında bir birim kurulacak; amacı belediyelerle ilgili her konunun go¨zlenmesi.

I·kinci ayagˆını ise Grup Bas¸kanvekili O¨zgu¨r O¨zel’in de dile getirdigˆi, “belediyelerdeki nepotizmi engelleyecek, hısım, akraba atamalarının o¨nu¨ne gec¸ecek” yasal du¨zenleme...







