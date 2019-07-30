Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den başkanlara ültimatom: Akrabalar istifa ettirilecek /30 Temmuz 2019 11:26

CHP'den başkanlara ültimatom: Akrabalar istifa ettirilecek

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'nin belediye başkanlarına "Akrabalar derhâl istifa edecek" şeklinde ultimatom verdiğini yazdı.

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Sarıkaya'nın "Akrabalar derhal istifa edecek" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle: 

Yerel iktidarın agˆırlıklı bo¨lu¨mu¨nu¨ ele gec¸iren CHP ic¸in en bu¨yu¨k sorunun istihdamın olacagˆını daha o¨nce belirtmis¸tim.
Yanılmamıs¸ım, ilk patlagˆı da artı sıra vermeye bas¸ladı.
O¨nce Karaburun Belediye Bas¸kanı’nın kendini belediye s¸irketine ataması geldi.

Onu Torbalı Belediye Bas¸kanı’nın ogˆlunu genel mu¨du¨r yardımcısı yapması takip etti.
Durmadı ardı da geldi...
Safranbolu Belediye Bas¸kanı kardes¸ini, Seyhan Belediye Bas¸kanı’nın da damadını O¨zel Kalem Mu¨du¨ru¨ olarak atadıkları belirlenirken, Menderes Belediye Bas¸kanı’nın da amcasının ogˆlunun es¸ini aynı go¨reve getirdigˆi belirlendi.

Menemen Belediye Bas¸kanı’nın da halasının es¸ini bas¸danıs¸man yaptıgˆı ortaya c¸ıktı.
AK Partili Bursa Bu¨yu¨ks¸ehir Bas¸kanı’nın da tu¨m s¸irketlerine kendisini atadıgˆı so¨ylenebilir, ancak CHP ac¸ısından farklı olan gec¸mis¸ten bu yana agˆır s¸ekilde eles¸tirdigˆini bugu¨n kendisinin yapıyor olmasıdır sorun.
Dikkat edilirse, akraba, es¸ dosta c¸ıkar sagˆlama, kısaca nepotizmin ortaya c¸ıktıgˆı yerlerin c¸ogˆunlugˆu da o¨yle yeni alınmıs¸ belediyeler degˆil.
Torbalı, Karaburun ve Menderes CHP’li kadrolar tarafından on yıllardır yo¨netilen I·zmir’de...
Paradoks ise hafta sonu biten Afyonkarahisar’daki Belediye Bas¸kanları kampında CHP lideri Kılıc¸darogˆlu’nun bu konudaki uyarısına kars¸ın go¨revlendirmelerin devam etmesinde...

CHP Genel Bas¸kan Yardımcısı Seyit Torun, kamp sırasında sosyal medyaya Torbalı olayı du¨s¸u¨nce anında Belediye Bas¸kanı’na “Ogˆlunuz derhal belediyeden istifa edecek” demis¸.
Digˆerlerini de benzer s¸ekilde uyarmıs¸...
Ancak CHP’deki kaygı, bunun bas¸ka yerlere de nu¨ksetmesi.

I·ki adımlı önlem

O nedenle iki adımlı uygulamanın devreye alınması kararlas¸tırılmıs¸.
I·lk olarak Seyit Torun bas¸kanlıgˆındaki bir heyet Anadolu’yu gezerek belediyelerle konuyu masaya yatıracak, varsa yakın akraba bunların hepsinin go¨revlerinden alınması konusunda belediye bas¸kanları dogˆrudan uyarılacak.

Bu amac¸la Genel Merkez bu¨nyesinde de I·zleme Koordinasyon Merkezi adı altında bir birim kurulacak; amacı belediyelerle ilgili her konunun go¨zlenmesi.
I·kinci ayagˆını ise Grup Bas¸kanvekili O¨zgu¨r O¨zel’in de dile getirdigˆi, “belediyelerdeki nepotizmi engelleyecek, hısım, akraba atamalarının o¨nu¨ne gec¸ecek” yasal du¨zenleme...


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