15 Temmuz'a dair ezber bozan sözler...

Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün fâillerinin dışarıda, öğretmenlerin bebeklerin cezaevinde olduğunu söyledi.





Karslı, ”15 Temmuz olmazsa başkanlık sistemi gelmezdi. 15 Temmuz Başkanlık sistemini hazırlayan zemindi.” ifadelerini kullandı.





HİZMET HAREKETİ, "TERÖR ÖRGÜTÜ" TANIMINA UYMUYOR





Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakınlığı ile bilinin Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunduğu "Başka Açıdan" programında konuşan Karslı, AKP'nin post-modern darbe 28 Şubat'ı devam ettirdiğini ve hükümetin tarif ettiği şekliyle Hizmet Hareketi'nin terör örgütü (F.t.) olarak gösterilmesinin mümkün olmadığını söyledi.





"Bank Asya’ya para yatırmak, okula çocuk göndermek tevkif sebebi olması doğru değil. İnsanlar tutuklanıyor, 1,5 yıl sonra iddianame düzenleniyor. Dindar 28 Şubat devam ediyor." diyen Karslı, kendisinin 28 Şubat döneminde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğinden ihraç edildiğin, akabinde idare mahkemesinde açtığı davayı kazanıp yeniden üniversiteye döndüğünü aktardı.





Karslı, "Şimdi dava bile açamıyorum. Neden atıldım? diyorum, cevap alamıyorum. Hukuk ortadan kaldırıldı.” dedi.





DARBE BİTMEDEN SAAT 01:00'DE TUTULAN ZABIT DA GÖSTERİYOR Kİ!





Konuşması sık sık "Terör örgütünü övüyorsunuz." diye kesilmeye çalışılan Karslı, sunucu ve konuk İsmail Öz’e ”Bir ahlaksızlığınız da bu. Edepli olun. Böyle terör örgütü övmek mi olur?” diye tepki gösterdi.





Karslı, sözlerine şöyle devam etti: ”Ben kukukçuyum, ne diyeceğimi iyi bilirim. 15 Temmuz’un ilk hukuk zaptı vardır. Ankara’da 15 Temmuz’u ilk tanzim eden zabıt. Saat 01:00’de. 15 Temmuz daha bitmeden olmayan vakaları yazan bir zabıt. 15 Temmuz’da 2 bin 700 hâkim-savcının açığa alındığı bir hadise. Henüz 15 Temmuz bitmemiş."





15 TEMMUZ'UN FÂİLİ HAPİSTEKİ BEBEKLER, ÖĞRETMENLER VE HİZMETÇİLER DEĞİL!





"15 Temmuz var. İnkâr eden kendini inkâr etmiş olur. Türkiyede bir yangın var, bir çete var." diyen Karslı, "Bu işi yapan var. Fakat bunlar şu anda içerideki bebekler değil, şu anda içerideki öğretmenler değil, şu anda içerideki temizlikçiler değil." dedi.





Karslı, Hizmet Hareketi'nin niçin terör örgütü olmadığını ise şöyle özetledi: "Ben 'FETÖ terör örgütü yoktur' derken, böyle bir terör örgütü olmaz. 250 kişi neden öldü? Gelin arkadaşlar, ölen insanlar kimin silahıyla öldü. Balistik incelemesini yapalım. Kim ateş etti? Köprüye getirilen, 12 yaşında devlete teslim edilen, müebbet cezası verilen harbiyeliler mi yoksa başkaları mı? Fâiller bulunsun."





Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, Akit TV'de 15 Temmuz'a dair ezber bozan sözler sarfetti.

14 TEMMUZ'DA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'Nİ GEZEN KOMUTAN





"15 Temmuz muvaffak olsaydı kim vazife başında olacaktı?" sorusunu yönelten Karslı, "Bakın 15 Temmuz’dan bir gün önce, İstanbul Üniversitesi’nde ünivesiteyi gezdiren şahıs var. Diyor ki komutana, ‘Efendim yarın mübarek İstanbul’un fethi olacak, siz hangi odada oturmak istersiniz?’ O, üniversiteden atılmıyor, ben atılıyorum." ifadelerini kullandı.





Karslı, "15 Temmuz muvaffak olsaydı bir yerlerde oturacak olanlar var. Bu terör örgütü ortaya çıkarılmalı. Terör örgütü demekle olmaz.” diye konuştu.