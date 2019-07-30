Samanyolu Haber /Politika / Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Evet kardeşimi atadım, ama... /30 Temmuz 2019 22:47

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Evet kardeşimi atadım, ama...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın iki kardeşini belediye iştiraklerinden Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (HATSU) atadığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın iki kardeşini belediye iştiraklerinden Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (HATSU) atadığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Savaş, "Evet kardeşimi HATSU özel kalem müdürlüğüne ben atadım ama liyakata göre bir atama oldu. Bu görevi hak ettiği için orada. Eğitimiyle, birikimiyle bu görevi hak ediyor. 5 yıldır bu görevde. Neden şimdi gündeme geliyor? Diğer kardeşim Mehmet Savaş’ın ise belediyede resmi bir görevi yok. Dışarıdan destek verir. Ancak para alması söz konusu değil" dedi.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre; CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın kendisini belediyeye bağlı HATSU Yönetim Kurulu Başkanı olarak tayin edilmesi gündeme. Ayrıca Savaş, kardeşi Metin Savaş'ı da HATSU’ya özel kalem müdürü olarak, diğer kardeşi Mehmet Savaş’ın ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’nde saha şefi olduğu olarak atadığı şeklindeki iddiaların gündeme gelmesinin ardından açıklama yaptı.

"Kendimi atamam diye bir şey olamaz"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ‘Kendinizi HATSU’ya yönetim kurulu başkanı olarak mı atadınız? Kardeşleriniz belediyede üst düzey yönetici mi?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

"HATSU yönetim kurulu başkanı filan değilim. Kanun, Büyükşehir Belediye Başkanı’na zaten HATSU’nun amirliği görevini veriyor. HATSU yönetim kurulunda alınan kararı, kanun gereği Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben imzalarım. Kendimi atamam diye bir şey olamaz, bu hak kanun tarafından tüm belediye başkanlarına verilmiştir. Yetkimi kanundan alıyorum. Bu görevden dolayı da para almam söz konusu değildir. Evet kardeşimi HATSU özel kalem müdürlüğüne ben atadım ama liyakata göre bir atama oldu. Bu görevi hak ettiği için orada.

“Hak ettiği sürece görevini yapacak”

Atama liyakat esasına göre yapılmıştır, eğitimiyle, birikimiyle bu görevi hak ediyor. Benim kardeşim olması, hak ediyorsa bu göreve getirilmemesini gerektirmez. 5 yıldır bu görevde. Neden şimdi gündeme geliyor? Hak ettiği sürece, işini iyi yaptığı sürece o görevi sürdürecek. Diğer kardeşim Mehmet Savaş’ın ise belediyede resmi bir görevi yok. Dışarıdan destek verir. Ancak para alması söz konusu değil." dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Evet... Sonraki Haber >>

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:06:41