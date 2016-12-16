Samanyolu Haber /Gündem / Kamudan ihraç edilene tezgahtarlık bile yok! /16 Aralık 2016 17:18

Kamudan ihraç edilene tezgahtarlık bile yok!

Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım aç bırakma yöntemleriyle devam ediyor...

SHABER3.COM


Hükümetin en yetkili bakanları "İhraç edilenler kamuda çalışmak zorunda değil" derken, özel sektörde de kendilerine yaşam hakkı tanınmıyor. Firmaların kimi "başıma iş gelir" gerekçesiyle, kimi ise hükümetin imkanlarından yararlanmaya devam edebilmek için kamudan atılanları tezgahtar olarak bile işe almıyor. 

Bunun somut örneği Manisa'da ortaya çıktı. "Seramik Dünyası" isimli firma verdiği iş ilanında, "kamudan ihraç olmamak" şartı koştu. Konuyu Yeni Asya Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz twitter hesabından duyurdu ve iş ilanının fotoğrafını paylaştı:

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