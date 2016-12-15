Hizmet'e yönelik soykırımın bilançosu







15 Temmuz sonrası başlatılan Cadı Avı kapsamında toplam 40 bin 832 kişinin tutuklandığı belirtildi.







Adalat Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar çerçevesinde 5 ay içerisinde Hizmet Hareketi'yle ilgili 101 bin 799 kişi hakkında işlem yapıldı.





YARGI, TSK İÇİŞLERİ…





Gözaltına alınanların 40 bin 832’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında 2 bin 279 adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcı, 104 Yargıtay, 41 Danıştay, iki Anayasa Mahkemesi, üç Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi, 168’i general olmak üzere 6 bin 341 asker, 7 bin 596 polis, 17 vali, 74 vali yardımcısı, 69 kaymakam da bulunuyor.





Gözaltına alınanlardan 34 bin 907’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 bin 795 kişi ise Emniyet ve adliyelerdeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.





TAHLİYE EDİLEN SADECE 3 BİN KİŞİ





Cadı Avı kapsamında tutuklanan 3 bin 512 kişi ise yeni delillere ulaşılması üzerine tahliye edildi.





Tahliye olanlar arasında bin 35 asker, 520 polis, dört vali yardımcısı, bir vali, iki kaymakam, 144 hakim ve savcı, iki HSYK, bir Danıştay, 8 Yargıtay üyesi de bulunuyor.





YAKALAMA KARARLARI





Hizmet Hareketi'ne yönelik Cadı Avı kapsamında halen 248 hakim ve savcı, 6 Danıştay üyesi, 25 Yargıtay üyesi, 112 asker, 211 polis, bir vali, üç vali yardımcısı, 10 kaymakam, 4 bin 523 kamu görevlisi ve sivil olmak üzere 5 bin 139 kişi hakkında yakalama kararı var.





GÖZALTINDA 26 ÖLÜM





Gözaltı ve tutuklamalarda kayıtlara "intihar" olarak geçirilen çok sayıda şüpheli ölüm gerçekleşti. İşkencelerin yoğun biçimde uygulandığı, özellikle makata sert cisimle tecavüz nedeniyle çok sayıda kişi bağırsak patlaması nedeniyle yoğun bakıma alındı. 26 kişinin intihar ettiği açıklandı. Yakınları bu intiharların işkence nedeniyle ölüm, infaz ve sorgularda verilen ilaçların psikolojileri bozması nedeniyle olduğunu dile getiriyorlar.