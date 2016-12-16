Konvoydan kötü haber, çok sayıda ölü var

Tahliye konvoyuna bugün Ramuse semtinden geçerken ateş açıldı. İddiaya göre bir grup, İdlib'de muhaliflerin kuşatması altındaki iki Şii köyünden yaralıların tahliyesini istediklerini, bu gerçekleşmediği için yolu kestiklerini savundu. 16 otobüsün ve bazı araçların bulunduğu konvoydaki yaklaşık 800 kişi silahlı milisler tarafından rehin alındı. AA'nın akşam saatlerinde geçtiği habere göre milis grubun açtığı ateş sonucu konvoydaki 14 sivil hayatını kaybetti. Saldırı sonrası diğer siviller bırakıldı, tahliye konvoyu kuşatma bölgesine geri döndü.