YSK'den İstanbul skandalı! İlginç isimleri sandık görevlisi atadılar

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, 23 Haziran İstanbul seçimlerine yönelik sandık kurullarının oluşumunda birtakım usulsüzlüklere, yanlışlığa imza atıldığını söyledi.





DOKTOR VE HEMŞİRELERİ ÇIKARIP TEMİZLİKÇİLERİ YAZDILAR





Yazılı bir açıklama yapan Tanal, Beykoz Devlet Hastanesi’nde görevli doktor, hemşire ve teknisyen gibi sağlık personelinin liste dışı tutularak, 657 sayılı kanuna tabi hizmetlilerin sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini aktardı.

Bu konuda kendisine birçok şikayetin ulaştığını anlatan Tanal, “Beykoz Devlet Hastanesi’nde doktor, hemşire ve sağlık teknisyenleri dışlanarak, temizlik personellerine sandık kurullarında görev vermişler. İddia o ki; Beykoz İlçe Seçim Kurulu’na, sandık kurullarında görev alabilecek personel listesi olarak sadece temizlik görevlilerinin isimleri bildirilmiş. Doktor, hemşire ve sağlık teknisyenlerinin isimlerinin neden ayıklandığı konusunda başhekimlikten, kaymakamlıktan ve ilçe seçim kurulundan açıklama bekliyoruz” dedi.









İŞİTME ENGELLİ PERSONELİ SANDIK GÖREVLİSİ YAPTILAR





İlçedeki sandık kurullarında görevlendirilen Beykoz Devlet Hastanesi temizlik personellerinin birçoğunun görevin üstesinden gelemeyeceklerini belirterek, Beykoz İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunduğunu anlatan Tanal, “Mesela sandık kurulu başkanı yapılan hizmetli A. E., ilçe seçim kuruluna itiraz dilekçesi vermiş. ‘Mevzuatı bilmiyorum, bu görevi yapamam’ demiş, ancak YSK hakimi bu itirazı kabul etmemiş. Hizmetli A.E. ağlıyor, ‘bana görev vermeyin’ diye. Yine Beykoz Devlet Hastanesi’nde işitme engelli hizmetli S. G., sandık kurulu üyesi yapılmış. İşaret ve beden diliyle meramını anlatan birisini sandık görevlisi yapmak hangi akla mantığa sığar?” diye sordu.









YÜZDE 90 GÖRME ENGELLİ MEMURAN İTİRAZI DA KABUL EDİLMEDİ: “HİÇ Mİ GÖRMÜYORSUN?”





Yine bugün sandık kurulunda görevlendirildiğini öğrenen çok sayıda kamu personelinin, Beykoz İlçe Seçim Kurulu’na giderek itiraz dilekçesi sunduğunu kaydeden CHP’li Tanal, şöyle devam etti: “İlçe seçim kurullarında yığılma var. İtiraz eden edene! Sandık kurulu oluşumunu yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Çarpıcı bir örnek aktarayım: yüzde 90 görme engelli bir memuru da sandık görevlisi olarak tayin etmişler. Bu yüzde 90 görme engelli memurumuz, ismini duyar duymaz bugün görevi devretmek için ilçe seçim kurulunun yolunu tutmuş. Dilekçesini sunmuş. ‘31 Mart seçimlerinde de bana görevlendirme çıkmıştı. İtiraz etmiştim, kabul etmiştiniz, bana görev verilmemişti. 23 Haziran’da da sandık başında görev yapacak durumda değilim’ demiş. Engelli raporunu göstermiş. Hakim, “Hiç mi görmüyorsun” diyerek itirazını kabul etmemiş. 23 Haziran’da yüzde 90 görme engelli bu memurumuz da istememesine rağmen sandık kurulunda görev alacak.”